Perde il controllo dell’auto e si ribalta finendo a lato della strada. Il fatto è avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 25 aprile, lungo la Provinciale che da Salussola porta al comune di Dorzano.

A rimanere ferita al volto una giovane di circa 20 anni, subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica dell’accaduto.