Arriva il 27° Giro della Provincia: tutte le info sulla viabilità che riguardano Biella

Questa domenica, 23 aprile, il ciclismo torna protagonista sulle strade della nostra città. L’Ucab Biella propone il 27° Giro della Provincia, con impegnati atleti delle categorie Elite e Under 23. Presenti rappresentative provenienti da Ucraina, Svizzera, Francia, Olanda, Messico e Spagna.

Si informa la cittadinanza sulle modifiche alla viabilità che interesseranno, nella giornata di domenica, la Città di Biella. I ciclisti entreranno a Biella da via Pettinengo intorno alle 15 e percorreranno le vie Ogliaro, C. Sella, Milano/ Ponte Cervo, Cernaia, Carso, Bertodano fino ad arrivare alla rotatoria con via Torino e via Lamarmora, dove avrà inizio il circuito da ripetere tre volte che interesserà le vie Lamarmora, Piazza Cossato, Costa del Vernato, Corso del Piazzo, Piazza Cisterna, via Avogadro, Juvarra, strada della Nera, strada Barazzetto-Vandorno, strada Cimitero Vandorno, strada Masserano Calaria, via Pollone, Ivrea, Rigola, Tripoli, Aldo Moro e, all'ultimo giro, Piazza V. Veneto ovest, via Garibaldi e via Seminari (arrivo all'altezza di Piazza Duomo alle ore 16.40 circa).

I cittadini che dovranno attraversare la città da Ovest a Est potranno percorrere, a Nord via Alighieri e a Sud, via Addis Abeba. Sempre per consentire il taglio da Est a Ovest, quando possibile, e comunque con esclusione del momento della volata di arrivo, è stata sospesa la ZTL del Centro. Per chi scende da Oropa sarebbe opportuno percorrere strada San Giovanni e strada per Pralungo, onde evitare code. In ogni caso via Juvarra non sarà percorribile sino a fine gara. Per chi scende dalla Burcina, si consiglia il passaggio da Occhieppo o da Tollegno.

L'Esselunga sarà raggiungibile solo da via Delleani, percorrendo esclusivamente via Torino. Chi arriva da Occhieppo, con l'intenzione di raggiungere Biella verrà deviato verso via Blottobaldo al semaforo di Occhieppo Inferiore al confine con Biella. Via Amendola e via Galliari saranno raggiungibili percorrendo il tratto di via Seminari da via San Filippo ad esclusione del momento della volata di arrivo, dove la viabilità verrà completamente bloccata per questioni di sicurezza.