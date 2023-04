Rally & Co, gran bel risultato per la famiglia Gazzetta FOTO

Gran bel risultato per la famiglia Gazzetta capitanata da papà Alberto coadiuvato dal figlio Paolo, entrambi portacolori della Rally & Co nella seconda gara di campionato italiano cross country, in occasione della baja colline metallifere in provincia di Grosseto.

A bordo della piccola suzuki jimny, penalizzata da una potenza inferiore alle altre vetture in gara, al termine delle 4 prove speciali hanno acciuffato l'undicesima posizione assoluta e la 4° di classe TH su di un tracciato reso molto difficoltoso dalla pioggia e dal fango come afferma Paolo: "Abbiamo fatto il massimo con la nostra piccola suzuki ottenendo un risultato per noi inaspettato alla vigilia della baja. ... Un po' la vittoria di Davide contro Golia".