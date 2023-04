Rassegna teatrale "Omaggio a teatro", primo appuntamento a Chiavazza

Parte sabato prossimo alle ore 21:00 presso il Teatro Parrocchiale di Chiavazza la rassegna teatrale con finalità di raccolta fondi “Omaggio a Teatro”. Il primo appuntamento sarà con la Compagnia Teatrale Passe-partout di Aosta che metterà in scena la pièce: Tute blu! In missione per conto di Dio!

La Compagnia teatrale Passe-partout è coinvolta in collaborazioni con associazioni ETS presenti sul territorio regionale e nazionale per farle conoscere e per promuovere raccolte fondi a loro favore. L’ironia e il divertimento sono quelli che la compagnia con i loro lavori teatrali trasmette al pubblico.

Attualmente, il gruppo è formato da dodici elementi, ne fanno parte dieci attori, un tecnico e selezionatore musicale e una scenografa. I testi e la regia sono a cura di Aldo Marrari e le musiche, tratte dalla colonna sonora del film “The Blues Brothers” saranno suonate dal gruppo musicale FIVE COPPER. L’evento vede il patrocinio del Comune di Biella e il ricavato sarà destinato al progetto Data Managerin Ematologia di Fondazione Clelio Angelino ETS che da più di 25 si occupa di cura e assistenza ai malati di leucemia della provincia di Biella.

Gli appuntamenti successivi della rassegna saranno sabato 13 maggio con la compagnia de I Nuovi Camminanti e sabato 27 maggio con la Filodrammatica Lessonese. I biglietti dal costo di € 10 per ogni serata sono in vendita presso Fondazione Angelino richiedendoli a eventi@fondazioneangelino.it e presso Cigna Dischi e Paper Moon a Biella.

Altre info allo 015 247 2951 e 338 118 8843.