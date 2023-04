Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani al Rally Costa Smeralda Storico

Otto prove speciali per 110 km totali con partenza ed arrivo nella splendida cornice di Porto cervo ecco in sintesi la 6° edizione del rally Costa Smeralda storico, seconda gara di campionato italiano rally storici in programma il prossimo weekend.

Il via sabato 15 aprile alle 13 per una tappa di 4 tratti cronometrati con la perla della prova di Aglientu di ben 18 km, ed arrivo domenica 16 alle 15.30. Per la scuderia biellese Rally & co ai nastri di partenza Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani sempre velocissimi a bordo della loro opel corsa gsi che puntano ad agguantare un buon risultato in ottica campionato che li vedrà schierati al via in quasi tutte le gare.