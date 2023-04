Alle finali dei campionati italiani ci saranno anche 3 giovani della Pugilistica Biella Boxe

Sono tre i giovani della Pugilistica Biella Boxe che, nei giorni scorsi, hanno centrato le finali dei campionati italiani maschili e femminili categorie schoolboy, junior e youyh. Dal 14 al 16 aprile, la squadra che si allena nella palestra Fit 4 You di via Friuli ed è sponsorizzata da Macelleria De Ruvo e Termoidraulica Santini, partirà alla volta di Montesilvano, in provincia di Pescara, con due atlete, l’esperta Valeria Mercando, youth, con tutte le carte in regola per raggiungere la zona medaglie, e la junior Haisha Hiycane, alla sua prima partecipazione al campionato, atleta molto tecnica e determinata che potrebbe rappresentare una gradita sorpresa per la compagine della presidente Catia Cianni.

Al loro angolo avranno l’esperto maestro Vincenzo Frascella con alle spalle un palmares da fare invidia. Mercando arriva da un pareggio forse condizionato da eccessivo nervosismo contro la forte lombarda Elena Chiara Marenghi in quel di Pinerolo. In precedenza era riuscita a strappare una meritata vittoria, al termine di un match molto combattuto, a Camponogara (Venezia), contro la brava padrona di casa, Susy Damasio. Approderà ai campionati itaiani schoolboy che si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi pochi giorni dopo, anche il giovane Mohammed Moujjane, 13 anni, nella categoria 48 chili, con quattro match al suo attivo, reduce da un bel pareggio a Barge contro Rida Ennaqadi.

Lo stesso giorno, hanno strappato la vittoria e gli applausi nello “sparring Io”, anche Youssef Moujjane contro Giacomo Besso Pianetto della Boxe Barge, e la promessa Matilde Bertolone, “allieva” molto tecnica e determinata, contro Tecla Palmero sempre della squadra di casa. Lo stesso giorno non è invece riuscito a vincere, nonostante abbia mostrato un ottimo pugilato, lo youth Gela Sigua, georgiano della Pugilistica Biella Boxe, contro il bravo atleta di casa, Thomas Mosso.