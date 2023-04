Il Comune di Occhieppo Inferiore concede in uso una porzione di Cascina San Clemente

Il Comune di Occhieppo Inferiore intende acquisire manifestazioni di interesse per ricercare ed individuare operatori cui assegnare la concessione in uso di una frazione della struttura "Cascina San Clemente" di proprietà comunale, ubicata in via San Clemente n. 54 a Occhieppo Inferiore, dove si trovava l'osservatorio.

All'interno dei locali agli operatori interessati sarà richiesto di svolgere attività di rilevanza sociale, culturale e di utilità pubblica, a servizio di tutto il territorio comunale. La manifestazione di interesse da presentare dovrà considerare un rimborso spese che si intende riconoscere all'Amministrazione comunale, a parziale copertura delle spese gestionali, superiore a € 230,00 annui.

La durata prevista dell'affidamento è fissata fino al 31/12/2027. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse via e-mail all'indirizzo: segreteria@occhieppoinf.it entro il 6 aprile 2023, alle ore 12.