Guida col motociclo privo di assicurazione senza aver mai conseguito la patente: nei guai 25enne

Proseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale di Biella. Una pattuglia ha fermato in corso 53 Fanteria un motociclo, condotto da un giovane ghanese di 25 anni.

A seguito di accertamenti, il mezzo è risultato sprovvisto di assicurazione e il guidatore non aveva mai conseguito la patente di guida. Per questo motivo, il ragazzo è stato verbalizzato per la mancata copertura assicurativa (con sequestro del veicolo) e per la guida senza patente perché mai conseguita, con conseguente fermo del motociclo per 90 giorni.