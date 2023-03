“ Il lido...di Borriana “ in tour per i Carnevali del Biellese

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nei mesi di gennaio, febbraio, ed ad inizio marzo, l’associazione storico–culturale “Il lido, la tinca gobba dorata e il seguito di Borriana“ è stata in tour per i Carnvevali del Biellese, invitata dalle maschere e dai personaggi storici per festeggiare insieme in allegria.

Tour che è iniziato da Occhieppo Inferiore, primo carnevale della provincia. Poi Biella con la partecipazione delle più importanti maschere nazionali, Borghetto Santo Spirito, uno dei carnevali più importanti della regione Liguria, Novara 151° edizione, Salussola, Volpiano, Santhià, San Raffaele Cimena, Borriana, Zumaglia e Netro.

Abbiamo fatto conoscere il nome di Borriana a tutti, raccontando quali sono le principali caratteristiche storico–culturali del paese, che tanti avevano conosciuto lo scorso 25 settembre, quando c'è stato il battesimo delle nuove maschere.

Un particolare ringraziamento a Silvano e Mina , Gipin e Catlin-a, maschere ufficiali di Biella, nostri padrino e madrina. Al referente regionale del Centro Coordinamento Maschere Italiane Leandro Falletti. Al presidente dell’Associazione Maschere Internazionali Santino Puleo. Che ci hanno accompagnato e sostenuto con il loro entusiasmo in questa nostra nuova avventura.

Ed infine un ringraziamento alla regista Cinzia Rossetti, (conosciuta anche per un’altra iniziativa a Borriana “ Il Gelindo“) a Marisa Saramin, Marika Ferrero".