Biella Rugby, ecco le gare del weekend delle giovanili

UNDER 17

25.03.23 ad Alessandria,

URPA - Biella Rugby 5-60 (5-29) Marcatori. Mete: Chiorboli (3), Rossi, Pavesi, Grillenzoni, Avanzi, E. Castello, Poli, Besso. Trasformazioni: Salussolia Biella Rugby: Pavesi (35’ Rava); Meneghetti (45’ Formigoni), Grillenzoni (cap.), E. Castello, Chiorboli (50’ Pellegrini); Salussolia, Besso; Avanzi (50’ Gnesotto), Rossi, M. Castello (35’ Pagliano); Pacchiarotti (45’ Poli), Mosca; Bredariol (45’ Gariazzo), Curatolo, Borno Marco Porrino, coach: “Ottima prova dei ragazzi: molto alto il ritmo di gioco che ha premiato la grande volontà di giocare dei ragazzi. Buona la crescita dalla scorsa settimana soprattutto per la continuità del gioco”.

UNDER 15

25.03.23 a Biella, triangolare con Rivoli e Stade Valdotain Brc – Rivoli 33-0 Marcatori. Mete: Grillenzoni (2), Facchetti, Corcoy, Bocchino. Trasformazioni: Salussolia (4) Brc – Stade Valdotain 10-17 Marcatori. Mete: Grillenzoni e Parenzini Biella Rugby: Grillenzoni; Vitta, Parenzini, Baiugera, Follador; Salussolia, Bocchino; Corcoy, Deni, Calgaro; Facchetti, Mastantuono; Rossi, Ferro, Borio. A disposizione: Maccora, Senfet, Vignuta, Parlamento. Edo Barbera, coach: “I ragazzi hanno portato sul campo la grinta richiesta a loro negli ultimi allenamenti. Conquistano Ia vittoria nella prima partita con un’ottima prestazione di squadra dove tutti hanno fatto la loro parte per contribuire al risultato. Il secondo match con la squadra di Aosta ci ha visti capitolare per errori decisivi in fase difensiva. I ragazzi però sono riusciti a stare in partita, mostrando comunque una forte voglia di farsi valere”.

U17/15 F

25.03.23 a Novi Ligure – Attività interregionale U15. IVREA1- VOLVERA 25-15; IVREA2 - SAN REMO 29-0; MISTA PIEMONTE- SAN REMO 30-10; IVREA1 - LIGURIA 30-15; IVREA2 - PIEMONTE 10-15; IVREA2 - LIGURIA 20-25; IVREA1 - PIEMONTE 35-20 Fabiana Alaimo, coach U15: “Giornata interessante per la franchigia con veste in maglia Valdostana. Il concentramento è stato suddiviso in due mini gironi, girone A e B la franchigia Valdostana nel girone B vede in sfida il Volvera e franchigia Liguria. In finale scontra una squadra mista del Piemonte prima nel girone A. Le giocatrici hanno dominato vincendo tutte le partite del concentramento. La prima partita è stata molto equilibrata e ha messo a dura prova la squadra dovendo dimostrare un maggior gioco di squadra, così facendo la nostra franchigia segna dei punti decisivi e vince la partita. La seconda partita contro le liguri è stata vinta grazie al gioco veloce, i punti subiti sono stati frutto di una difesa poco pressante e aggressiva lasciando spazio alle liguri di segnare tre mete. L'ultima partita contro le finaliste dell'altro girone è stata motto combattuta, è stata vinta grazie al rimedio degli errori precedenti dove vede delle mete decisive grazie alla difesa pressante e al gioco veloce”.

Roberto Mazzei, coach U17: “Torneo non competitivo anche per le atlete della U17 dell'Ivrea impegnate in un match di squadre miste composto da tre tempi. Da una parte una selezione composta dalle giocatrici del Volvera e del Cus Torino e dall'altra quella composta dalle ragazze dell'Ivrea con le pari età di Sanremo. Tutti e tre i tempi hanno visto prevalere la selezione liguro-eporediese evidenziando una netta superiorità fisica. Buone le prove di Emma Sasso e Nicole Cipolletti”.

OLD

25.03.23 Rino Cus Torino – Biella Rugby Old 10-10 Marcatori. Mete: Furno e Clerico Biella Rugby: M. Raisi; Clerico, Pozzati, Scaramal, Fusaro; Ceccato, C. Jacobellis; Gramegna, E. Jacobellis, Givone; Tibaldi, S. Raisi; Vatteroni (cap.), Suffada, Martino. A disposizione: Guadagnuolo, Fozzato, Bertone, Furno, Grillenzoni, Italiano, Mautino, Mantovani, Chtaibi, Tagliabue, Torre. Silvio Ceccato, coach: “Grande prova di carattere della squadra che pur andando sotto nel punteggio ha saputo ricompattarsi e rimontare. Rimane l'amaro in bocca per una partita che si poteva vincere”. Daniele Vatteroni, capitano e team manager: “Nonostante i tanti infortuni sul campo, abbiamo guadagnato due punti importanti che possono farci ben sperare per il passaggio alla fase finale che si svolgerà nel fine settimana del 10 giugno a Livorno”.