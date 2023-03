Biella, colla in serrature e serrande della cartolibreria. La titolare: “Faremo denuncia ma servono controlli” (foto di repertorio)

Amara sorpresa per i gestori della Cartolibreria L'incontro di via Galimberti, a Biella che nella mattinata di ieri, 22 marzo, hanno trovato colla in serrature e serrande dove sono presenti le porte d'ingresso.

Sul posto si sono portati i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che un uomo abbia agito col favore delle tenebre per motivi ancora ignoti. Le serrande sono state sostituite e il danno è in fase di quantificazione.

Rammaricata la titolare: “Faremo denuncia ma ci sentiamo abbandonati a noi stessi. Servirebbero maggiori controlli”.