L'attesa è finita, riapre a Biella l'Hotel Astoria FOTO

L'attesa è finita: riaprono a Biella le porte dello storico Hotel Astoria di viale Roma. L'annuncio arriva dai fautori del progetto Loretta Giordani, Eugenio Rosano e Ugo Pellegrino che, nei mesi scorsi, hanno eseguito una serie di lavori e interventi di restyling all'interno della struttura.

L'edificio è stato acquisito da una società nuova, collegata al Relais Santo Stefano di Sandigliano, che ha deciso puntare sul rilancio di un edificio situato a due passi dalla stazione San Paolo. “Torna ad operare in città una realtà che ha scritto importanti pagine di storia – commentano Rosano e Pellegrino – Crediamo fortemente nel Biellese e nelle sue potenzialità. Allo stesso modo, siamo convinti che la ricettività biellese possa crescere ulteriormente. Questa è l'ennesima dimostrazione di come il nostro gruppo creda fermamente in questi luoghi”.

Direttore dell'Astoria sarà Luca Quaglia, con alle spalle diversi anni di esperienza in diverse località d'Italia, come Veneto e Sicilia. 47 le stanze a disposizione, di cui 3 suite, ma si comincerà con 20 camere aperte al visitatore. Infine, non sarà presente il servizio di ristorazione ma la prima colazione.