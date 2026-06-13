Hai l'assicurazione sull'auto... e quella contro gli hacker?

Fate un esperimento mentale. Avete l'assicurazione sull'auto: se tamponate qualcuno, siete coperti. Avete quella sul capannone: se va a fuoco, venite risarciti. Avete la responsabilità civile professionale: se sbagliate qualcosa con un cliente, avete una rete di sicurezza. Ora immaginate che un hacker si infiltri nei vostri sistemi, cifri tutti i vostri dati, blocchi la produzione per tre settimane e rubi l'archivio clienti.

Siete coperti?

Per la stragrande maggioranza delle PMI italiane, la risposta è no. Eppure, il 47% delle aziende italiane ha subito un attacco informatico negli ultimi 12 mesi. Il costo medio di un data breach per le aziende europee ha raggiunto 4,3 milioni di euro. E un attacco ransomware blocca in media un'azienda per 21 giorni, con perdite operative che vanno dagli 8.000 ai 25.000 euro al giorno per una PMI manifatturiera.

La buona notizia: esiste uno strumento assicurativo progettato esattamente per questo scenario. Si chiama Cyber Insurance (o polizza Cyber Risk) ed è ancora largamente sottovalutata nel tessuto imprenditoriale italiano. Ma il vento sta cambiando, e rapidamente.

Cos'è una polizza Cyber Insurance e cosa copre

Partiamo dall'essenziale. Una polizza Cyber Insurance è un contratto assicurativo che copre i danni economici derivanti da incidenti informatici. Non è un antivirus, non è una soluzione tecnica: è una rete di sicurezza finanziaria che interviene quando la prevenzione non è bastata.

Le coperture variano da polizza a polizza, ma le principali categorie sono:

• Danni diretti all'azienda: costi di ripristino dei sistemi, recupero dei dati, gestione della crisi informatica, fermo produzione, perdita di fatturato durante il blocco operativo.

• Spese di risposta all'incidente: consulenti forensi digitali per capire cosa è successo, esperti legali per la notifica obbligatoria al Garante Privacy, servizi di comunicazione di crisi verso clienti e media.

• Responsabilità verso terzi: se i dati dei vostri clienti vengono trafugati e loro subiscono danni, la polizza copre le richieste di risarcimento e i costi difensivi.

• Pagamento del riscatto: alcune polizze coprono parzialmente o totalmente il riscatto ransomware; con la precisazione che molti esperti sconsigliano comunque di pagare.

• Cyber extorsion e reputazione: gestione delle minacce di pubblicazione di dati riservati, interventi di PR per la tutela dell'immagine aziendale.

Il fattore che abbassa il premio: la certificazione

Qui entra in gioco qualcosa che chi segue questa rubrica già conosce bene. Le compagnie assicurative non valutano tutte le aziende allo stesso modo: chi ha misure di sicurezza documentate paga premi significativamente più bassi.

I fattori che abbassano il premio includono:

• Certificazione ISO 27001: dimostra un sistema di gestione della sicurezza strutturato e verificato da terze parti.

• Adeguamento a NIS2 e adozione del framework NIST CSF 2.0: evidenziano una governance del rischio cyber matura.

• Autenticazione a più fattori (MFA) su tutti i sistemi critici.

• Backup testati e piano di disaster recovery documentato.

• Formazione periodica del personale sulla cybersicurezza.

• Vulnerability assessment eseguiti regolarmente.

Traduzione pratica: la sicurezza non è solo un costo, è un investimento che riduce il premio assicurativo. Due aziende con lo stesso fatturato possono pagare premi molto diversi a seconda della loro postura di sicurezza.

Perché inizia a essere richiesta dai vostri partner

C'è un fenomeno in corso che molti imprenditori non hanno ancora registrato: la cyber insurance sta diventando un requisito contrattuale.

Banche e istituti finanziari la chiedono per valutare il merito creditizio. Le grandi aziende commissionanti la inseriscono nei capitolati di gara per i fornitori. I partner internazionali (specialmente anglosassoni) spesso la considerano prerequisito per avviare una collaborazione. E con l'avanzamento della NIS2, anche la Pubblica Amministrazione sta includendo la copertura cyber nei requisiti per i contratti di fornitura.

Il rapporto QBE 2026 lo certifica: il 71% delle aziende italiane prevede di aumentare il budget dedicato alla cybersecurity nei prossimi 12 mesi. E la cyber insurance è una delle voci in crescita più rapida.

Cosa non copre: le clausole da conoscere

Sarebbe disonesto non citare anche i limiti. Le polizze cyber hanno esclusioni importanti che vanno lette con attenzione:

• Negligenza grave: se l'incidente è causato da un comportamento gravemente negligente (es. password di default mai cambiate, sistemi senza patch da anni), la compagnia può ridurre o rifiutare il risarcimento.

• Guerra e attacchi di Stato: molte polizze escludono danni causati da attori statali o da operazioni assimilabili a guerra cibernetica. Una clausola dibattuta dopo il caso Merck vs. Zurich Insurance.

• Danni reputazionali a lungo termine: il danno economico immediato è coperto, ma la perdita di clienti nel lungo periodo raramente lo è.

• Periodi di carenza: come per molte assicurazioni, non si può stipulare la polizza il giorno prima di un incidente già in corso.

Il consiglio pratico: leggete il contratto con attenzione, possibilmente con l'aiuto di un broker specializzato in rischi cyber; una figura professionale ancora poco diffusa in Italia ma in rapida crescita.

La domanda che dovreste porvi oggi

Quanto tempo sopravvivrebbe la vostra azienda con i sistemi bloccati per 21 giorni? Se la risposta è «poco» o «non abbastanza», avete risposto anche alla domanda su quanto vale considerare una polizza cyber.

La cyber insurance non sostituisce la prevenzione, sarebbe come guidare senza cintura perché si ha l'assicurazione. Ma prevenzione e copertura assicurativa sono complementari, non alternative. I più solidi sistemi di sicurezza possono ridurre drasticamente la probabilità di un incidente; la polizza interviene quando la probabilità (pur ridotta) si materializza.

In un mondo in cui il 47% delle aziende italiane è stata attaccata nell'ultimo anno, chiedersi «ma capiterà davvero a me?» è la domanda sbagliata. La domanda giusta è: se capiterà, sarò pronto a gestirlo?

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.seccomarco.com