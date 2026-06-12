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ATTUALITÀ | 12 giugno 2026, 15:49

Tre anni dalla scomparsa di Berlusconi, Pichetto: "Manca il leader che ha segnato una stagione fondamentale della storia italiana"

Tre anni dalla scomparsa di Berlusconi, Pichetto: &quot;Manca il leader che ha segnato una stagione fondamentale della storia italiana&quot;

Tre anni dalla scomparsa di Berlusconi, Pichetto: "Manca il leader che ha segnato una stagione fondamentale della storia italiana"

A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il suo ricordo resta vivo e presente. Manca il leader che ha segnato una stagione fondamentale della storia italiana, contribuendo in modo decisivo alla costruzione del centrodestra moderno. 

A chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo e di lavorare al suo fianco, manca anche la sua straordinaria energia, la capacità di guardare avanti e l’attenzione autentica verso le persone. Alla determinazione e alla visione politica univa infatti umanità, generosità e una rara vicinanza umana. 

Rimane l’eredità dei valori, delle idee e degli insegnamenti che ha saputo trasmettere. E rimane la gratitudine per il suo esempio, che continua ad accompagnare il percorso di molti e che il tempo non cancellerà. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

Uff.st. Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto,

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