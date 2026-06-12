Disservizi per le piattaforme Meta: segnalazioni da diversi Paesi

Problemi tecnici per le principali piattaforme del gruppo Meta, che in questo momento stanno registrando anomalie e difficoltà di caricamento in diverse parti del mondo.
Numerosi utenti hanno segnalato malfunzionamenti nell'utilizzo dei social network della società, con errori nell'accesso ai contenuti e aggiornamenti che non vengono caricati correttamente.
Al momento, tra i servizi riconducibili a Meta, l'unico a non mostrare particolari criticità sembra essere WhatsApp, che continua a funzionare regolarmente.
Resta da chiarire l'origine del disservizio e l'effettiva portata del problema, mentre le segnalazioni continuano ad aumentare sui portali specializzati nel monitoraggio dei down dei servizi online.