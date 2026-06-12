 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 12 giugno 2026, 16:12

Disservizi per le piattaforme Meta: segnalazioni da diversi Paesi

Resta da chiarire l'origine del disservizio

Disservizi per le piattaforme Meta: segnalazioni da diversi Paesi

Disservizi per le piattaforme Meta: segnalazioni da diversi Paesi

Problemi tecnici per le principali piattaforme del gruppo Meta, che in questo momento stanno registrando anomalie e difficoltà di caricamento in diverse parti del mondo.

Numerosi utenti hanno segnalato malfunzionamenti nell'utilizzo dei social network della società, con errori nell'accesso ai contenuti e aggiornamenti che non vengono caricati correttamente.

Al momento, tra i servizi riconducibili a Meta, l'unico a non mostrare particolari criticità sembra essere WhatsApp, che continua a funzionare regolarmente.

Resta da chiarire l'origine del disservizio e l'effettiva portata del problema, mentre le segnalazioni continuano ad aumentare sui portali specializzati nel monitoraggio dei down dei servizi online.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore