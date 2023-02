Biella Motor Team, Top Ten alla Ronde del Canavese

Risultati altalenanti per la scuderia Biella Motor Team nello scorso weekend. L’appuntamento principale era la Ronde del Canavese, prova d’apertura della stagione piemontese dei rally che è stata caratterizzata dalle avverse condizioni meteo. Sul tracciato della prova speciale di Pratiglione, che i concorrenti dovevano ripetere quattro volte, nella mattinata di domenica ha nevicato intensamente costringendo la Direzione gara a sospendere il primo passaggio, annullare il secondo ed accorciare i restanti due da 11 a 7 chilometri.

Diversi gli equipaggi che, dopo la sospensione, hanno scelto di tornare a casa e abbandonare le ostilità. All’arrivo di Rivarolo Canavese la scuderia ha festeggiato con il vice presidente Luca Ferraris che, assieme al pilota biellese Pierangelo Tasinato su una Skoda Fabia R5, ha chiuso ottavo assoluto ed anche ottavo di classe Rally2 dopo una gara attenta, viste le condizioni meteo. Posizione numero 23 nella generale per il navigatore Edoardo Bertella che correva al fianco del debuttante Pietro Magnani con una una Suzuki Swift di classe RSTB 1.0 in cui hanno chiuso al terzo posto.

Dopo non aver disputato la prova speciale d’apertura – sospesa prima del loro passaggio – hanno invece preso la via di casa Alessandro Colombo e Matteo Grosso che erano iscritti con una Peugeot 106 Rallye di classe N2. La scuderia biellese era presente anche al Rally dei Laghi a Varese, che si è disputato nella giornata di sabato dopo il prologo del venerdì sera. Poca fortuna, nel rally storico, per Alberto Corsi e Nadia Rastelli, costretti al ritiro dai problemi alla loro Autobianchi A112 Abarth. Si sono fermati a due prove speciali dalla fine quando erano quinti assoluti.