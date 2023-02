Enigmap, giochi online per divertirsi in ogni occasione

La pandemia ci ha fatto sentire tutti più soli ma allo stesso tempo ha fatto capire quanto il mondo digital possa fare da ponte per unire, mettendo in contatto persone con le medesime passioni e non solo. Nasce proprio da questo mood il progetto di Enigmap, fondato da un gruppo di amici che hanno deciso di proporre attività online totalmente gratuite sotto forma di associazione no profit per poter tenere compagnia tramite smartphone o PC persone che desiderano divertirsi online o vivere esperienze immersive.

Alla scoperta del progetto Enigmap

Enigmap nasce durante la pandemia dall’idea di alcuni amici che vivevano in prima persona l’isolamento, la noia e il senso di solitudine. Appassionati di giochi e rompicapo, si sono lanciati in questo progetto che oggi conta tantissimi sostenitori che utilizzano i giochi online per turismo, divertimenti alle feste come quelle di laurea o di compleanno o ancora per fare team building in ufficio.

Urban Games, un nuovo modo di scoprire la città

Tra i tanti giochi a disposizione su Enigmap ci sono gli Urban Games. Si tratta di una modalità di poter viaggiare o scoprire la propria città in una veste nuova; basta infatti uno smartphone per poter giocare in solitaria o con gruppi numerosi. L’attività è adatta ad ogni età, per questo motivo è perfetta anche per intrattenimento delle famiglie con bambini.

Gli urban games sono progettati per essere coinvolgenti e stimolanti, rendendoli un modo ideale per scoprire segreti nascosti nelle aree di gioco; l'obiettivo è che i giocatori cerchino indizi per risolvere vari enigmi che li condurranno nel loro viaggio di scoperta. Queste sfide possono variare dal trovare oggetti nascosti o decifrare codici, il tutto mentre esplori diverse parti della città: oltre a fornire una sfida entusiasmante, questi giochi offrono anche ai giocatori la possibilità di conoscere meglio la città scoprendo i suoi segreti nascosti e scoprendo nuovi luoghi.

Giochi per team building

Le attività di team building sono un ottimo modo per favorire una migliore comunicazione, collaborazione e produttività tra i membri del team. Dalle attività all'aperto ai giochi con enigmi, ci sono molte opzioni per fare team building che possono aiutare a rafforzare la cultura della tua organizzazione.

Le attività di team building possono aiutare ad abbattere le barriere tra i reparti di un'organizzazione e incoraggiare una comunicazione aperta. Attraverso queste attività, i dipendenti possono conoscersi a un livello più personale, il che crea fiducia e incoraggia la collaborazione tra i compagni di squadra. Quando le persone si sentono a proprio agio l'una con l'altra, è più probabile che condividano idee liberamente e contribuiscano con i loro punti di forza a beneficio dell'intero team: questo aiuta a creare un ambiente in cui tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda e lavorano per un obiettivo comune.

I giochi di team building offrono anche l'opportunità ai team di esercitare le capacità di problem solving in un ambiente sicuro; costringono le persone a lavorare insieme per raggiungere il successo, il che le aiuta ad apprendere nuove strategie per affrontare le sfide che si presentano sul posto di lavoro. Incoraggiando i dipendenti a pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni creative, questi giochi possono aiutare i team a sviluppare le loro capacità di problem solving in modo che possano affrontare meglio eventuali problemi che si presentano nelle loro attività quotidiane.

Escape Room Online

Hai mai desiderato prendere parte a un'avventura in una stanza di fuga ma non hai mai trovato quella giusta? Ora, c'è un'esperienza di escape room che puoi goderti comodamente da casa tua. L’Escape Room Online combina il brivido e la sfida delle stanze di fuga della vita reale con la comodità di giocare da qualsiasi luogo. Puoi giocare da solo o con gli amici, a casa o fuori casa e goderti un mondo virtuale unico.

L’Escape Room Online offre una vasta gamma di enigmi e giochi che i giocatori devono risolvere. I puzzle sono progettati per vari livelli di difficoltà in modo che tutti possano trovare qualcosa di adatto al proprio livello di abilità. Inoltre, ogni durata del gioco può essere personalizzata in modo che tu possa decidere quanto tempo ci vuole prima di scoprire la soluzione perché non ci sono limiti di tempo!

L’Escape Room Online offre più di semplici enigmi: ha anche diversi mondi virtuali che i giocatori possono esplorare mentre risolvono enigmi; questi mondi sono pieni di segreti nascosti e sorprese, rendendoli perfetti per gli esploratori che amano scoprire segreti e misteri sconosciuti!