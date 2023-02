Biella Motor Team, impegno su due fronti

Nel week end del 25-26 febbraio comincia la stagione piemontese dei rally con la Ronde del Canavese, appuntamento ormai diventato un classico del calendario regionale.

A Rivarolo Canavese è presente anche la scuderia Biella Motor Team che punterà a mettersi in evidenza con i suoi iscritti. Il primo a partire è il vice presidente Luca Ferraris che sarà il navigatore del pilota biellese Pierangelo Tasinato, in gara con una Skoda Fabia R5 con il numero 20. Saranno, invece, alla ricerca di un risultato interessante in classe N2 Alessandro Colombo e Matteo Grosso, iscritti con una Peugeot 106 Rallye. Il loro numero è il 76. Ci sarà anche il navigatore Edoardo Bertella che correrà al fianco di Pietro Magnani, la loro vettura è una Suzuki Swift di classe RSTB 1.0 con il numero 83. La gara partirà alle 8,01 di domenica 26 da Rivarolo Canavese dove si concluderà alle 17,54 dopo quattro passaggi sulla prova speciale di Pratiglione. Riordini e Parco assistenza a Courgnè.

La scuderia biellese è presente anche a Varese al Rally dei Laghi, prima gara della stagione lombarda. Nel rally storico, che si corre al seguito della gara per auto moderne, sono iscritti Alberto Corsi e Nadia Rastelli che avranno il numero 207 sulle fiancate della loro Autobianchi A112 Abarth. La gara partirà all’ora di cena di venerdì 24 febbraio con la prova spettacolo nell’area dell’Ippodromo di Varese, le restanti sei prove speciali si correranno sabato con arrivo alle 15,38 a Schiranna.