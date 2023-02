Biella Corse in gara nel Canavese, a Varese e in Alta Val Chisone

In attesa di conoscere le “novità” della stagione 2023 (“che arriveranno presto e saranno molto interessanti” spiega il Team Manager, Alberto Negri) un bel gruppo di equipaggi e navigatori Biella Corse sarà in gara, questo fine settimana, nel Canavese, a Varese e nell’Alta Val Chisone.

Al 17° Rally Ronde del Canavese, saranno al via quattro equipaggi Biella Corse più tre navigatori a fianco di piloti di altra scuderia. I primi a partire, con il numero 19 saranno il canavesano Elvis Grosso e la biellese Ornella Blanco Malerba, nuovamente in gara insieme su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Subito dietro di loro, quindi con il numero 20, prenderanno il via i biellesi Pierangelo Tasinato e Luca Ferraris, in gara con un’altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). A seguire, con il numero 38, sarà la volta dei biellesi Enrico Gatto, in questa occasione nuovamente sul sedile di sinistra, con a fianco l’esperto navigatore Ilvo Rosso.

Gareggeranno con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). L’ultimo equipaggio Biella Corse al via sarà composto dal valdostano Manuel Dublanc, nuovamente in gara con il navigatore ossolano Marco Bevilacqua. Gareggeranno con la Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2) numero 41. Per quanto riguarda i navigatori, invece, il primo a partire sarà il giovane Tiziano Pieri che, in questa occasione, sarà a fianco del pilota Davide Porta sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) numero 5. Stefano Bruno-Franco, invece, leggerà invece nuovamente le note a Bruno Godino e insieme saranno al via sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) numero 21. Infine, con il numero 29, partirà l’esperto Luca Pieri che, in questa occasione, gareggerà a fianco di Filippo Serena su di un’altra Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). La gara partirà la mattina di domenica 6 febbraio dall'Urban Center di Rivarolo Canavese dove si concluderà a fine giornata. In programma ci sono quattro passaggi sulla classicissima Pratiglione (di 11,10 chilometri ognuno) con riordino e assistenza nella solita Piazza del Ponte Vecchio di Cuorgné. In totale i concorrenti percorreranno 130,09 chilometri di cui 44,40 in prova speciale. Due le presenze Biella Corse a Varese dove, fra venerdì 24 e sabato 25 febbraio si correranno il 31° Rally dei Laghi e la terza Rievocazione Storica del Rally Aci Varese.

Nel Rally il navigatore Gabriele Meloni sarà nuovamente a fianco del giovane pilota (è Under 25) Manuel Colombo sulla Renault Clio (gruppo RC5N, classe N3) numero 58. Nella Regolarità Sport, invece, gareggeranno i biellesi David De Faveri e Marco Blotto, sempre al via con la loro Peugeot 205 Rallye (9ª divisione) del 1988. Dopo la Prova Spettacolo “Magugliani Arena” (di 1,60 chilometri) che andrà in scena la sera di venerdì all’Ippodromo di Varese, la gara ripartirà alle 7,01 di sabato mattina. In programma ci sono due passaggi sulle prove “Sette Termini” (di 9,70 chilometri), “Valganna” (di 8,10 chilometri) e “Cuvignone” (di 14,70 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 221,63 chilometri, di cui 66,60 di prove cronometrate. Se la gara si farà (le condizioni meteo hanno già pesantemente penalizzato l’Ice Challenge 2023) questo fine settimana a Pragelato, in provincia di Torino, ci sarà anche il giovane Alessandro Negri al via della prova finale del Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio organizzato da ACI Sport e gestito dal Promoter BMG Motor Events.

La gara è stata messa in calendario anche per sostituire la prova che avrebbe dovuto corrersi ai piedi delle Dolomiti venete, in Val Visdende (Belluno), l’11 e 12 febbraio. Purtroppo le temperature troppo elevate non hanno consentito di preparare adeguatamente il fondo ghiacciato della pista. Se a Pragelato la situazione sarà diversa (le previsioni dicono che farà freddo e che forse, fra sabato e domenica, nevicherà in Alta Val Chisone) il pilota Biella Corse sarà al via con la Subaru Impreza Proto della famiglia Negri (è stata infatti utilizzata in passato da papà Davide), assistita e preparata dal Team Chiavenuto di Mongrando.