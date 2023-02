Ottima la prova delle atlete della ritmica Pietro Micca a Saluzzo

Saluzzo, domenica 12 febbraio, sette atlete della ritmica Pietro Micca si cimentano nella prima prova del Campionato Regionale Individuale livello LC accompagnate dalle tecniche Elisabetta Rosso e Irina Liovina. Gallo Rebecca (allieva 3) apre la giornata di gara e presenta il suo programma a corpo libero e palla. Buona la prova per la piccola atleta che conclude in decima posizione nella classifica All around.

Micheletti Elisabetta (allieva 2) prende il testimone e si esibisce a clavette e cerchio. Due esercizi ben eseguiti, grandi miglioramenti dalle precedenti gare, termina in settima posizione nella classifica generale. Carpano Clelia (allieva 4), al suo esordio nel livello dimostra tanta determinazione e si fa riconoscere per la sua grazia. Termina sesta in classifica generale. Giordano Isabella (allieva 4), buono l’esordio, tanta l’emozione per la giovane atleta che presenta un programma completamente nuovo a palla e nastro. Qualche errore la fa terminare 25esima. Diletta Dagostino (Junior 1), per lei primo anno nella categoria junior. Una gara difficile, con qualche scivolone, colpa l’emozione. In generale soddisfatta della prestazione a clavette e nastro, termina 19esima.

Saviolo Sofia (Junior 2) presenta gli esercizi del programma nuovo, cerchio e clavette. Buona la prestazione della Saviolo che termina con soddisfazione la gara in settima posizione All Around. Pecollo Vittoria (Junior 2), per lei un programma difficile a palla e nastro. Dimostra grande maturità e determinazione, un errore al nastro, ma termina brillantemente la sua prova, a un soffio dal podio, quarta posizione All Around. Il commento delle tecniche: “Una gara difficile per queste atlete che erano al loro esordio nel livello LC. In generale siamo molto soddisfatte dei risultati, un ottimo riscontro che ci aiuta a migliorare e modificare i programmi per affrontare la seconda prova con nuovi obiettivi.”