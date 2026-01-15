Ippon 2 karate: Buono ai piedi del podio in Serie A WKF

A Tbilisi in Georgia, lo scorso fine settimana, si è svolta la prima tappa del circuito “Karate 1” della Federazione Mondiale WKF (World Karate Federation) a cui hanno partecipato 1200 atleti di 77 nazioni tra cui 80 atleti italiani.

A questa importante manifestazione, l’atleta Buono Marta dell’Ippon 2 di Biella, ha dato prova ancora una volta di saper sfoderare tecnica e determinazione disputando ben sette incontri. Dopo aver vinto cinque combattimenti, in finale di poule, Buono purtroppo non ha superato il turno contro l’atleta poi vincitrice della categoria e ha successivamente disputato la finale per il 3º posto. In questo ultimo incontro l’atleta ha dimostrato padronanza ma un’indecisione, forse data dall’importanza del momento, ha giocato a suo sfavore e si è dovuta accontentare di un dignitoso quinto posto. Il Maestro Feggi sottolinea che questo risultato è di grandissimo valore anche perché è stato il risultato migliore tra le atlete italiane nel Kumite (combattimento) e porta la ragazza al cinquantaseiesimo posto del Ranking mondiale WKF che è di buon auspicio per il nuovo anno.