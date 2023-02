AISM ha a disposizione ancora 3 posti per il servizio civile

AISM ha a disposizione 3 posti per il servizio civile

Vista la proroga del bando di servizio civile al 20 febbraio ore 14.00, si segnala che AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sez. Biella ha a disposizione 3 posti per il servizio civile: 1 rivolto a persone con Sm e patologie similari, uno per progetto “Insieme” e uno per progetto “Compagni”.

Il volontario dovrà avere un età trai 18 – 28 anni, gli verrà corrisposto un assegno mensile dal Dipartimento delle politiche giovanili e del volontariato di 444,30 € e gli sarà richiesta attività principalmente di ufficio e divulgazione.

IL BANDO LO TROVERETE SUL SITO: https://www.aism.it/servizio-civile-Aism-aperto-il-nuovo-bando/

Per maggiori informazioni: Sede: Via Piave 11 C, Biella - Tel: 015 849 4363 - Cell: 335 659 7929

E-mail: aismbiella@aism.it