Sfiorato da un'auto a folle velocità, un lettore scrive: “Via Santuario d'Oropa non è un circuito da gran premio”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

la cronaca ci riporta ogni giorno di incidenti mortali, dove le cause maggiori parlano di elevata velocità, guida con il cellulare, stato di ebrezza, con dati che purtroppo non accennano a diminuire spezzando ogni giorno giovani vite. Oggi scrivo alla vostra testata perchè due sera fa, per l'ennesima volta, ho assistito al passaggio di un'auto ad alta velocità in via Santuario D'Oropa, sottolineando che non era inferiore ai 100 chilometri orari su di una strada che in alcuni punti ha una larghezza che non consente il passaggio a lato di una carrozzina o di pedoni.

La cosa che più mi rammarica è la spavalderia: quando il guidatore di quella BMW coupe grigia, serie 4, praticamente nuova mi ha visto, ed ero a bordo strada, mi ha sfiorato senza rallentare. Voglio chiudere rivolgendomi a chi compete la sicurezza di quella strada e sottolineo che mi sembra si tratti di un agglomerato urbano e non penso di essere il solo ad avanzare questa richiesta: occorre prendere dei provvedimenti, bisogna fare in modo che gli automobilisti senza coscienza rallentino, perchè situazioni come quella che ho vissuto portano sempre in una direzione, ma spero vivamente che non capiti mai”.