Ottime prove per le RSgirls a Cameri, oro e argenti da incorniciare FOTO

E’ andata in scena nel week end, presso l’accogliente palazzetto dello sport di Cameri, la prima prova del campionato regionale di ginnastica ritmica FGI Silver LA ed LB. A difendere i colori della Rhythmic School sono scese in pedana, nella giornata di sabato nelle prove riservate alle LA, Giorgia Maria Bonifacio nelle Junior 2 che con due ottime prove a cerchio e clavette ha conquistato il secondo posto e la medaglia d’argento.

Nella stessa giornata è scesa in campo anche Ginevra Lanza, all’ esordio nelle gare federali nella categoria A3, che con un buon esercizio al corpo libero ed un’ottima esecuzione alla palla si è classificata al sesto posto fra le ventiquattro iscritte a questa categoria. La giornata di domenica era riservata alle atlete LB, per tutte loro esecuzioni a palla e nastro. Ottimi i risultati per le tre RSgirls in gara: Ilaria Giabardo, dopo la vittoria al nazionale di Rimini 2022, si è nuovamente imposta come atleta numero uno della categoria junior 2 classificandosi al primo posto con due pregevoli esecuzioni.

Nella categoria A3 si sono ben comportate, Ginevra Viana che ha ottenuto, con due buone esibizioni, un’ottima medaglia d’argento e Ginevra Segatto, che non al meglio per motivi di salute, ha ottenuto comunque un dignitoso sesto posto. Ha accompagnato le atlete in gara l’allenatrice Arianna Prete. Impegnata invece a Gallarate la DT Tatiana Shpilevaya che ha guidato e “osservato” nel test/gara Trofeo Virtus: Giulia Sapino, Chiara Sinacori, Matilde Sabattini, Camilla Lozito, Beatrice Antorra, Emma Bragante ed Elena Pavanetto, atlete che gareggeranno nel campionato nazionale di serie C, che vedrà il suo inizio a fine febbraio a Cantalupa.

“Ottimi i risultati della prima prova del regionale FGI Silver LA ed LB, buone con possibilità di miglioramento le performances delle atlete in preparazione per la serie C – il commento dello staff tecnico sui risultati del week end”. Il prossimo fine settimana le ginnaste della Rhythmic School saranno impegnate a Saluzzo con le atlete LC: scenderanno in pedana Giada Vitale, Alessia Botto Steglia, Giulia Bocci, Esther Sales Neto e Martina Brocchi.