La Marmora, la ritmica ottiene un risultato parzialmente positivo nella prima prova Silver

Questo week end per la Società Ginnastica La Marmora è stato il battesimo in un Campionato Regionale Silver individuale per le proprie ginnaste. Sabato a Cameri le prime ad entrare in pedana sono state le due ginnaste che hanno gareggiato nel livello A1. L’ansia per questo inizio del percorso agonistico era palpabile ha commentato Gianna Cagliano, la tecnica che le ha seguite in questa trasferta. Le due ginnaste hanno cercato di dare il massimo ma in particolare la palla è un attrezzo insidioso e non permette il minimo errore.

Su un lotto di ventidue ginnaste nella fascia d’età Allieve 4 di undici anni Viola Ceravolo ha ottenuto la quinta posizione al Corpo Libero mentre Maddalena Calcagno si è classificata undicesima alla Palla. Accompagnate dalla tecnica Silvia Bozzonetti hanno poi gareggiato nella categoria A2 altre due ginnaste, Anna Baiolini della fascia d’età Allieve 3 di dieci anni che tra le sedici concorrenti si è classificata tredicesima al Cerchio mentre Ginevra Moscone nella fascia d’età Junior 1 di dodici anni , tra le nove concorrenti, si è classificata settima alle Clavette. L’esordio nell’attività agonistica è sempre un’incognita ma i margini di miglioramento sono notevoli.

E’ necessario commettere meno errori possibile e naturalmente con un’ulteriore preparazione e sicurezza esecutiva le ginnaste lamarmorine riusciranno ad ottenere i risultati che meritano. Il prossimo week end vedrà sulle pedane regionali sia le ginnaste della Ritmica nel Campionato Regionale Silver individuale nel livello LC, Viola Mognaz, Nicole Musa, e Beatrice Frassà che le ginnaste dell’Artistica nella categoria Silver nel livello LA3 Alice Asekombe, Noemi Cerruti, Lucia Pace ed LB3 Elisa Casazza, Nora Novelli e Sofia Riccio.