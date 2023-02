Bocce, Gaglianico sconfitto nel big-match

Prima sconfitta per il Gaglianico nella quarta giornata del campionato di serie A di bocce, specialità volo.

Sabato 4 febbraio, la squadra di Sandro Bonino ha ceduto in casa nel big-match tra le due capolista a punteggio pieno contro il Brb Ivrea. Partita in equilibrio fino all’8-8, poi nel turno conclusivo Brb si è imposta per 16-8.

Risultati Serie A (4^ giornata): Auxilium–La Perosina 7-17; Gaglianico–Brb Ivrea 8-16; Marenese– Nus 20-4; Maxim–Noventa 4-20; Quadrifoglio–Chiavarese 17-7. Classifica; Brb Ivrea 8; La Perosina, Noventa 7; Gaglianico, Marenese e Quadrifoglio 6; Chiavarese 2; Auxilium, Nus e Maxim 0.