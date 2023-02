Castelletto Cervo, Elena Chiorino in visita alle aziende manifatturiere del paese - FOTO

Visita istituzionale per l’assessore al lavoro della Regione Piemonte di Fratelli d’Italia Elena Chiorino nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio insieme al Consigliere Comunale di Castelletto Cervo, Manuel Martinello.

“L’orgoglio per la capacità manifatturiera della nostra Nazione e del nostro territorio si rinnova ogni volta che ho la possibilità di visitare aziende come Ranger e Ramella Graniti - ha commentato Chiorino - ritengo che l’ascolto di imprenditori e lavoratori sia la base della buona politica: conoscendo le realtà in cui la nostra industria opera, possiamo definire misure di supporto e valorizzazione di quel Made in Italy che ci rende grandi nel mondo. Come FdI in Regione Piemonte e anche con il Governo Meloni stiamo lavorando a creare le migliori condizioni possibili per lo sviluppo del tessuto economico produttivo della nostra Nazione. Vogliamo essere al fianco di imprenditori e lavoratori nella piena convinzione che Stato, Regione ed Istituzioni debbono essere al fianco dei cittadini e non trattarli come sudditi.

"Proprio in quest’ottica - ha concluso l'Assessore - ho definito misure come il supporto all’innovazione ed il ricambio generazionale, il fondo salva imprese e le Academy "di filiera.” I consiglieri comunali hanno il ruolo fondamentale di aiutarci a conoscere le realtà dei territori e il Consigliere Manuel Martinello è l'esempio dell’attenzione che vogliamo avere nei confronti dei nostri comuni, anche dei più piccoli".

I titolari della Ramella Graniti hanno ringraziato l’Assessore per la visita sottolineando come “crediamo nella promozione della cultura d'impresa e ringraziamo la Regione Piemonte per la volontà di costruire un futuro di sviluppo e di benessere collettivo”.

Marco Rossini, titolare della Ranger, sempre di Castelletto Cervo, ha sottolineato come: “Tutti conoscono le criticità che le imprese stanno vivendo con un mercato sempre più complicato, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime ed un continuo ed inesorabile aumento di costi come quelli energetici. Percepire l’ascolto dalla politica non può che farci grande piacere e sperare in un approccio diverso nel futuro”.

In visita con l’Assessore anche il Consigliere Manuel Martinello che ha sottolineato come: “Ogni volta che è stata chiamata in causa, l’Assessore si è sempre resa disponibile anche nel nostro piccolo comune: la dimostrazione tangibile di una buona politica vicina al territorio”.