Inconvenienti di vendere casa come privato? Ecco quali sono

Decidere di vendere la propria casa senza l’intermediazione di un’agenzia immobiliare può esporre ad inconvenienti che hanno conseguenze rilevanti. In questo caso il proprietario è l’unico interlocutore coinvolto nel rapporto con l’acquirente, quindi in caso di difficoltà è l’unica parte che deve agire. Capiamo quali sono le incognite a cui va incontro un privato che non si affida a un intermediario immobiliare.

Fare una valutazione errata della proprietà

Stimare in modo sbagliato la casa, ha un costo caro in termini finanziari. Se viene fissato un prezzo troppo elevato rispetto alla situazione del mercato immobiliare, saranno necessari mesi prima di concludere la vendita. Se il prezzo è troppo basso, il contratto di vendita si stipula a breve termine però ci sarà un mancato guadagno e la delusione di aver svenduto la propria proprietà.

Un’agenzia immobiliare ha esperienza e competenza nella stima degli immobili e ha modo di valutarli in base a molteplici criteri, allo scopo di fornire una valutazione professionale. L’agenzia immobiliare RockAgent specializzata su Torino e provincia ha da poco inaugurato il nuovo ufficio di Corso Francia 32 (Torino), arrivando così alla quindicesima sede di RockAgent in Italia. La valutazione della casa viene effettuata gratuitamente dagli agenti RockAgent e in seguito all’incarico di mediazione, l’annuncio di vendita relativo alla proprietà sarà pubblicizzato sui canali specifici dei maggiori portali immobiliari con campagne di marketing dedicate. Il servizio fornito unisce la professionalità degli agenti RockAgent all’efficienza del digitale in tutto il territorio di Torino e provincia.

Creare annunci poco efficaci

Scrivere un annuncio per la vendita di un immobile non è semplice; deve essere idoneo alla tipologia di proprietà e avere ben evidenziati gli elementi chiave che valorizzano la casa. Il modo in cui viene scritto ha un impatto sul potenziale acquirente e quindi è necessario che sia improntato alla vendita per catturare l’attenzione. Ci sono siti in cui è possibile pubblicare annunci gratuitamente; sono semplici da usare e sono accessibili da chiunque, come spiega Aranzulla.it.

Non rendersi conto dell’impegno

Vendere una casa richiede tempo, innanzitutto per la preparazione della documentazione obbligatoria per la vendita e ciò implica la necessità di rivolgersi a professionisti per avere le certificazioni e i controlli. La presentazione della proprietà è essenziale per attrarre l’interesse di potenziali acquirenti. Qui è fondamentale avere una serie di belle fotografie scattate a livello professionale da pubblicare con l’annuncio. L’organizzazione delle visite va pianificata dopo aver risposto a ogni richiesta via email o per telefono e può accadere che alcuni siano interessati a fare una visita solo per curiosità. Aprire la casa ai visitatori toglie del tempo lavorativo e alla famiglia e se non è la residenza, c’è da sommare il tempo per recarsi presso la proprietà. Sono da non sottovalutare i ritardi dei visitatori, i commenti a volte non gradevoli e gli appuntamenti non disdetti.

Un’agenzia immobiliare ha attrezzature professionali per realizzare una presentazione ottima della proprietà con i virtual tour e i video, oltre ad avere accesso alle piattaforme per la promozione dell’annuncio immobiliare. L’esperienza di un agente immobiliare individua immediatamente il reale interesse di un potenziale acquirente e in questo modo si occupa di organizzare visite che abbiano una prosecuzione concreta.

Non saper commercializzare la casa

L’interesse per una proprietà da parte di un acquirente non è influenzato esclusivamente dalle sue caratteristiche e dal prezzo ma anche dall’abilità nel saper comunicare in modo commerciale il valore della casa. Un agente immobiliare prepara la presentazione dell’immobile e sa dare risposta a ogni dubbio o preoccupazione dell’acquirente. Può proporre soluzioni innovative alla persona interessata se non è del tutto convinta su ogni aspetto della proprietà. Alcune persone non hanno in mente una casa in particolare e un esperto è capace di capire quale possa essere la più adatta, facilitando l’incontro tra domanda e offerta immobiliare.