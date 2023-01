Grande rimonta per Biella Rugby, vittoria all’ultimo respiro

La difficile contesa con Rugby Noceto si conclude con una grande rimonta di Biella negli ultimi venti minuti del match, quando finalmente riesce ad esprimere testa e cuore che, uniti al sostegno fornito a gran voce dal pubblico presente al campo, trascinano Panaro e compagni alla conquista del primo successo dell’anno con il punteggio di 25-22. L’incontro non è iniziato benissimo per i gialloverdi, con evidenti difficoltà d’ingaggio in mischia ordinata che spesso si tramutavano in opportunità di andare ai pali per gli avversari.

Molto concreto Noceto che realizza, nove punti al piede nei primi quaranta minuti ai quali è da sommare la meta trasformata realizzata al 29’ da Bernardi. Per Biella solo una punizione andata a buon fine al 28’. 3-16 il punteggio parziale. Tutta in salita la ripresa, il gap da colmare non è minimo, ma cambi freschi e di valore, le giuste direttive dalla panchina e tanta concentrazione hanno portato al miracolo. Al 63’ grande contrattacco di Perez che dalla difesa prende il largo. Arriva in sostegno Foglio Bonda prima del gran finale ad opera di Ramaboea. Susperregui trasforma il 10-16. Riattivato l’orgoglio, al 64’ la seconda marcatura: attacco di Perez e sottomano in favore di Scalerandi che conquista altri cinque punti e trascina la squadra a distanza di un solo punto dagli avversari. Un calcio di punizione per Noceto, uno per Biella, un altro per Noceto fino al 78’, quando gli emiliani si trovano ancora al comando 18-22. Ultimo minuto, Biella ottiene una punizione a favore e cerca la touche. Calcio fortunato e l’ovale esce alla bandierina. Biella conquista e innesca una rolling maul vincente. Segna Ledesma e Susperregui incrementa di altri due punti.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Che partita! Complimenti ai ragazzi che hanno portato a casa questo risultato giocando un gran bel rugby, soprattutto nel secondo tempo, quando siamo riusciti a prendere decisioni intelligenti e a non mollare fino alla fine, senza mai perdere la testa e finalizzando azioni incredibili. Sono stati incredibili”.

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 29 gennaio 2023 ore 14.30

Campionato di Serie A, XII Giornata

Biella Rugby v Rugby Noceto 25-22 (3-16)

Marcatori: p.t. 6’ cp. Taddei (0-3); 20’ cp. Taddei (0-6); 28’ cp. Susperregui (3-6); 29’ m. Bernardi tr. Taddei (3-13); 35’ cp. Taddei (3-16). s.t.: 23’ m. Ramaboea tr. Susperregui (10-16); 24’ m. Scalerandi n.t. (15-16); 30’ cp. Taddei (15-19); 33’ cp. Susperregui (18-19); 38’ cp. Taddei (18-22); 40’ m. Ledesma tr. Susperregui (25-22).

Biella Rugby: Foglio Bonda; Scalerandi, Ramaboea, Ongarello (56’ Cerchiaro), Travaglini; Susperregui, Besso (64’ Della Ratta); Haedo, Righi (55’ Mafrouh), Mondin (44’ Perez Caffe); L. Loretti (41’ G. Loretti), Panaro (cap.); Vaglio Moien (44’ Ledesma), Braglia, Panigoni. Non entrati: Vaglio T., Vecchia. All. Benettin

Rugby Noceto: Pagliarini; Guareschi (54’ Bacchi), Greco (71’ Gabelli), Carritiello, Savina; Bernardi (62’ Ferrarini), Taddei; Pop, Pagliari, Serafini 65’ Alagna); Boccalini (65’ Benchea), Devodier; Boggero, Ferro (48’ Bolsi), Quaranta. Non entrati: Concari, Quiroga. All. Ferrarini.

Arb. Lorenzo Imbriaco (Bologna) AA1 Antonio Luzza (Torino) AA2 Vincenzo Smiraldi (Torino)

Cartellini: 29’ giallo a Haedo (Biella Rugby); 36’ giallo a Pagliarini (Rugby Noceto)

Calciatori: Taddei (Rugby Noceto) 6/7; Susperregui (Biella Rugby) 4/5

Note: Giornata Soleggiata, 2° circa. Campo in buone condizioni. 350 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 4, Rugby Noceto 1 Player of the Match: Scalerandi (Biella Rugby) Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 12: Pro Recco - Asd Rugby Milano 16-31; Biella Rugby – Rugby Noceto 25-22; I Centurioni – Parabiago 27-26; Rugby Parma – Cus Genova 39-7; Cus Milano – Amatori Alghero 22-17.

Classifica. Rugby Parabiago punti 41; I Centurioni 38; Noceto 36; Rugby Parma 32; Cus Milano, Biella Rugby e Asd Rugby Milano 29; VII Rugby Torino 27; Amatori Alghero 16; Cus Genova 7; Pro Recco 5.