Sellalab, innovazione e comunicazione digitale per rilanciare la crescita delle Pmi

Social network, siti web, e-commerce e motori di ricerca. Grazie all’avvento del digitale, i canali di marketing a disposizione delle imprese si sono moltiplicati e con questi è cresciuta anche la concorrenza online, di pari passo con le nuove esigenze dei consumatori. Saper intercettare i trend del momento e attirare nuovi clienti diventa quindi imprescindibile per le Pmi. Saranno questi i temi al centro del nuovo appuntamento con la formazione digitale di Sellalab, la piattaforma d’innovazione per startup e imprese del gruppo Sella, che si terrà giovedì 26 gennaio dalle ore 18 presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella in via Corradino Sella 10 a Biella.

Le Pmi oggi si trovano a operare in un mercato sempre più complesso, anche a causa dello scenario esterno dove le incertezze legate ancora alla crisi pandemica e all’aumento dei prezzi si uniscono a una concorrenza digitale sempre più forte. In questo contesto saper utilizzare le strategie di web marketing per intercettare potenziali clienti risulta fondamentale. Nel corso della serata, quindi, verranno illustrati quali sono i più efficaci trend di marketing digitale da utilizzare in questo momento, come raggiungere la visibilità presso il proprio target di riferimento e, di conseguenza, migliorare le proprie performance attraverso una comunicazione personalizzata.

Interverrà Desiree Bonaldo, consulente e formatrice di web marketing, che avrà un approccio molto pratico con suggerimenti e tecniche da mettere subito in atto.L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito www.sellalab.com nella sezione “Eventi”, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti