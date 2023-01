Basket, 4° successo di fila per Spazioforma Biella

Quarta vittoria di fila per la prima squadra del Basket Spazioforma Biella e primo posto in classifica raggiunto nella partita contro Valsesia, dove i ragazzi escono vittoriosi sul punteggio di 66-59. Dopo i primi minuti sottotono, la squadra riesce a trovare un buon ritmo di gioco, chiudendo il primo quarto sul 15-12. Il secondo periodo i ragazzi riescono a contenere bene la fisicità avversaria, andando all'intervallo sul 31-25.

Ottimo l'approccio difensivo del terzo quarto che compensa qualche sbavatura offensiva, che permette di superare la doppia cifra di vantaggio sul 52-40. Nell'ultimo periodo Valsesia prova a rientrare alzando la pressione difensiva, ma la squadra resiste agli assalti avversari difendendo il vantaggio è chiudendo la partita sul 66-59 finale. Vittoria importante dedicata al capitano Matteo Bernardini, che in settimana ha ricevuto una notizia pesante come un macigno: il responso medico eseguito dopo l'infortunio contro Vigliano ha rilevato la rottura del legamento crociato sinistro, concludendo di fatto la propria stagione. Un enorme in bocca al lupo al giocatore classe '88 è giunto da parte dei compagni.

Basket Spazioforma Biella - Valsesia Basket 66-59

Tabellino: Della Barile 1, Allione 11, Schiapparelli 4, Bonato, Corongiu 8, Habti 10, Sasso 16, Lapresa, Parnenzini 13, Rossi, Angulo, Moro 3