Presentato il progetto Lions Academy Pro Vercelli e Us Gaglianico Calcio, FOTO e VIDEO

Durante la serata hanno preso la parola il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, il presidente dell’ U.S. Gaglianico Giuseppe Bifernino e Massimo Gardano, responsabile del progetto affiliate della Pro Vercelli, accompagnati da Simone Marino e Dario Seu, dirigenti del Gaglianico.

Si è svolta ieri sera giovedì 19 gennaio, nell’auditorium di Gaglianico, la presentazione del progetto sportivo che sancisce l’inizio della partnership tra la A.S.D. Academy Pro Vercelli e U.S. Gaglianico.

Sono stati spiegati i punti fondamentali del progetto, su tutto l’importanza della formazione dei tecnici delle giovanili e la possibilità dei giovani del Gaglianico di mettersi in mostra sul terreno della Pro, ovviamente con il permesso della società associato, senza scavalcamenti. E’ stato fatto notare come una relativamente breve distanza (40 minuti in macchina), possa motivare i giovani a proseguire la carriera agonistica con l’obbiettivo di sfondare.