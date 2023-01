Biella, auto si capotta al curvone della Superstrada (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di oggi, 8 gennaio, al curvone della Superstrada, in direzione di Biella.

Stando alle prime informazioni raccolte, un’auto si sarebbe capottata in mezzo alla carreggiata; inoltre, le persone a bordo (di cui non si conosce al momento il numero preciso) sono state assistite dal personale sanitario del 118. Sul posto anche la Stradale e gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.