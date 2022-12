Iran, Paolo Delsignore: “Il mondo non può più stare a guardare”

Riceviamo e pubblichiamo:

"La situazione in cui versano le proteste delle ragazze e donne iraniane ha assunto un grado di gravità al quale il mondo intero non può più stare a guardare. Diritti civili calpestati, arresti, violenze, stupri e barbari omicidi sono atti davanti ai quali noi non possiamo stare con le mani in mano.

Chiedo pertanto ai nostri politici biellesi, ed italiani, di richiamare immediatamente l’ambasciatore iraniano in Italia per chiedere di porre fine a questo scempio.

Lo chiedo come presidente del comitato Benedetto Croce di Liberisti Italiani, lo chiedo come Italiano!"