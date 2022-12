Per Simone De Mori un nuovo progetto, e a Biella si raddoppia

Da una storia nata nel 1974 in un piccolo locale, a una realtà imprenditoriale che nel tempo ha abbinato tradizione e innovazione. E' il caso dell'azienda De Mori, che attraverso una storia carica di passione ha seguito un percorso imprenditoriale senza fuggire dal proprio territorio.

Il nuovo investimento, rappresenta un tassello importante di una crescita al passo con i tempi e prevede l'apertura di un nuovo locale nel cuore di Biella, in linea con la sostenibilità ambientale: “E' un impulso che sento dal profondo del cuore e che i questi anni ci ha portato a far conoscere in Italia e all’Estero tutti i nostri prodotti Made in Biella a un mercato che continua a rispondere positivamente al marchio De Mori aiutandoci a guadagnare la fiducia dei consumatori su larga scala”, racconta Simone De Mori. “Dopo il grissino, nostro cavallo di battaglia, la pasticceria di alta qualità è diventato il nostro secondo obiettivo. E dopo il punto vendita di via Italia, ne arriva un secondo decisamente innovativo e in linea con le ultime normative in tema di sostenibilità ambientale. Il progetto, che ho voluto seguire nei minimi particolari, prevede un locale aperto al pubblico con un nuovo format di pasticceria di alto livello, dove la tradizione viene abbinata all'innovazione, nostro mantra ispiratore”.

Il nuovo locale ha trovato spazio nel centro storico di Biella, in via Amendola 2, dove è stato ristrutturato un edificio in disuso da diversi anni, utilizzando materiali edili innovativi nel rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico, argomento di primissima importanza oggi.

"Tutta la produzione di pasticceria - prosegue De Mori - verrà realizzata nel nuovissimo laboratorio a “vista” adiacente al locale, utilizzando come da sempre le migliori materie prime, con le quali inizieremo dalla preparazione delle colazioni con i nostri croissant a lievito madre, una linea di finissima pasticceria disponibile tutto il giorno per coccolare i Vostri palati, un pranzo veloce con una selezione di prodotti da forno innovativi creati da Noi e tante altre novità che vi sveleremo. La nostra clientela potrà usufruire di spazi interni ed esterni per gustare tutte le nostre specialità. Inoltre potrai creare il tuo evento senza pensare a nulla, dove i nostri esperti pasticceri daranno spazio alla fantasia per soddisfare al meglio le Vostre esigenze".

Si effettueranno servizi su prenotazione per ogni tipo di ricorrenza dal salato al dolce.