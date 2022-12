A Valdengo visita con degustazione alle Tenute Vercellino Azienda Vitivinicola

Visto il grande successo della prima edizione l’azienda vitivinicola situata a Valdengo riapre le porte della sua cantina con tour dei vigneti, visita della cantina e degustazione delle due prime annate prodotte la 2020 e la 2021. Le giornate dedicate saranno quelle del 17/18 dicembre con tre orari di visita 10:30 13:30 15:30 obbligatoria la prenotazione.

La Società Agricola Semplice Tenue Vercellino si trova a Valdengo (BI) in via Eroi d’Africa 38, l’azienda è stata fondata da Lorenzo e Giulia Vercellino nell’aprile del 2020 in pieno periodo covid quando è stata fatta la scelta di ristrutturare la storica cantina con magnifiche volte in mattone e riprendere la gestione dei secolari vigneti adiacenti alla casa di famiglia situata in Regione La Vignetta a Valdengo. Precedentemente i vigneti erano stati dati in affitto per un breve periodo e prima ancora i genitori di Giulia e Lorenzo producevano vino per passione vendendolo sfuso.

Sin dalle prime fasi della ripresa in gestione si lavorano i vigneti in maniera naturale e tutta la gestione viene fatta a mano per via dei terrazzamenti che non permettono l’utilizzo di macchinari, nel 2021 vengono presi in affitto altri vigneti a Cerreto Castello e Lessona e fa il suo ingresso nella compagine sociale Edoardo Florio. La Tenute Vercellino ora ha una superficie vitata di quasi 2 ettari tra Valdengo,Cerreto Castello e Lessona ed al momento vengono prodotti due vini: Coste della Sesia Nebbiolo con una percentuale dell’ 85% nebbiolo e restante parte barbera, vespolina, croatina ed uva rara proveniente dal vigneto adiacente alla cantina caratterizzato da un’età media di 70 anni.

Coste della Sesia Rosso con una percentuale del 50 % nebbiolo e restante parte barbera, vespolina, croatina ed uva rara proveniente dai vigneti di Valdengo e Cerreto Castello. Le operazioni di cantina hanno l’obbiettivo di andare a valorizzare al massimo le diversità tra le annate e la caratteristica dei suoli per questo i vini fermentano in modo naturale, non vengono filtrati ed il livello di solfiti è minimo. La cantina sarà sempre aperta per degustazione e vendita diretta previa prenotazione.