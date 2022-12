Come rimuovere facilmente lo sfondo da immagini e video

A volte può succedere di imbattersi in una foto da cui si vorrebbe poter rimuovere lo sfondo, magari per aggiungerne uno nuovo, che sia più cogente col proprio messaggio o solo migliore. Allo stesso modo, può capitare di dover scorporare l'immagine di primo piano di un video, per esempio di un soggetto, per utilizzarla, senza sfondo, all'interno di una presentazione o lavoro artistico. È un lavoro che fotografi, pubblicitari, grafici e montatori video compiono quotidianamente, e che oggi, anche influencer e utenti internet necessitano, per migliorare filmati promozionali e photoshooting per post e CV.

Qui ti spieghiamo come fare a rimuovere lo sfondo da fotografie e video, facilmente ed in maniera economica, qualunque sia il tuo obiettivo.

Perché eliminare lo sfondo da immagini e video

L'avvento dei social media e la nascita di applicazioni per l'editing di foto e video, ha consentito a molti professionisti di realizzare creazioni di alto livello in sempre meno tempo; eppure oggi anche scrittori di contenuti, social media influencer e persone comuni hanno la necessità di sapere come eliminare o modificare lo sfondo delle proprie fotografie e filmati. Questa feature viene spesso utilizzata dagli operatori della comunicazione e della moda per sostituire un set fotografico o aggiornare vecchi contenuti da trasformare in produzioni più coerenti e attuali, ma anche dai pubblicitari, per modificare il materiale grafico a propria disposizione e rendere il messaggio più efficace. La funzione di eliminazione torna utile anche quando si desidera uno sfondo trasparente, per dare vita a fotomontaggi professionali, come quelli di una composizione di copertina, una locandina cinematografica o un banner pubblicitario. Per eliminare lo sfondo da immagini e video, in maniera facile e superveloce, c'è Wondershare UniConverter , un programma che permette di effettuare l'editing di fotografie e girati con una spesa di meno di 50 euro, e la licenza dura per sempre.

Come si elimina lo sfondo da immagini e video

Oltre a rimuovere lo sfondo per sostituirlo, per esempio, con un altro, il programma consente di realizzare tutte quelle modifiche professionali a foto e video che altrove costerebbero una fortuna; un esempio? Con Uniconverter è possibile girare clip e masterizzare DVD, riprodurre ma anche comprimere e convertire moltissimi formati video, come MOV ed MP4, per adattarli ai diversi dispositivi esistenti e senza perdita di qualità, alla velocità di 120x. Per rimuovere lo sfondo , sono necessari solo pochi passaggi:

Scarica ed avvia il programma,

Carica la foto (o il video) nella finestra che vedi,

Vai su "Avvia" e rimuovi lo sfondo con un click .

Puoi effettuare questa operazione anche selezionando più immagini o video contemporaneamente, perché il software usa l'intelligenza artificiale per individuare gli sfondi, quindi non c'è limite alla fantasia. Puoi eliminare il background da foto di moda, di animali, da loghi con sfondo bianco e persino ritratti e le prime 10 foto sono gratis.

Tutto per l'editing di video e foto

Sfruttando l'intelligenza artificiale, Wondershare migliora l'esperienza utente, garantendo il massimo risultato con il minimo sforzo, per permetterti di realizzare collage artistici, modificare la foto profilo da caricare sul CV e per rimuovere lo sfondo di casa da video promozionali e di presentazione. Il vero lato positivo di UniConverter è la possibilità di avere a disposizione un toolkit intelligente per effettuare modifiche anche complesse e da vero professionista ed editare, così, in maniera più completa, moltissimi lavori. Il programma permette, infatti, anche il ritaglio smart delle immagini, per la sostituzione del background e dei dettagli indesiderati, nonché l'aggiunta di nuovi sfondi, fotografici o colorati, a immagini PNG, JPG, BMP e GIF per le semplici esigenze di tutti i giorni. Sei un appassionato di comunicazione o di cinema? Con il software di Wondershare puoi anche provare a cimentarti nell'eliminazione e la modifica di sottotitoli, introduzioni e chiusure, nel montaggio dei video, nella creazione di GIF e nella correzione automatica dei metadata, perché il programma contiene queste e altre funzionalità extra, sia per Windows che per Mac. Non per niente è il più acclamato da web designer, insegnanti, grafici, fotografi ed altre figure professionali e dagli e-zine di settore come Macworld, Tech Advisor, 10 Top Trend Reviews, Tech Radar e Digital Trends, che lo ritengono il miglior software per rimuovere sfondo da fotografie, simboli grafici e filmati, per merito della sua semplicità e rapidità di utilizzo.



Per rimuovere lo sfondo ed effettuare modifiche anche pro a foto e video, UniConverter è l'alleato ideale, perché permette a chiunque di cambiare, in automatico, il look delle proprie produzioni creative, anche in batch. Ma il programma è stato pensato anche per chi necessita di effettuare modifiche più dettagliate e a 360°, per dare vita a campagne pubblicitarie, documentari, portfolio di moda e molto altro ancora, su diversi dispositivi e con più di 1000 formati.

Wondershare propone 3 piani di spesa, per utilizzare il software anche dopo i 14 giorni di prova; la licenza a vita è in offerta col 30% di sconto, al prezzo di 48,99 euro e quella di un anno costa solo 31,99 euro, per un risparmio del 20% sul prezzo originale.