Arrivano da tutto il mondo i Presepi che sono esposti in chieda a Cossato. Ce ne sono di grandi e di più piccoli, in legno, in ceramica, alcuni più preziosi e altri davvero semplici, ma tutti sono un inno alla gioia, al Natale, in questo periodo in particolare.

Nei giorni scorsi a Cossato c'è stata la tradizionale cerimonia di accensione de le luci del Natale, con i canti del Coro diretto dalla Prof.ssa Simona Riussi.