Autolavaggio Spunton: Quando il lavaggio a mano diventa una passione

Nato 40 anni fa come distributore di benzina, negli anni Autolavaggio Spunton della famiglia Grasso ha vissuto moltissimi cambiamenti. Primo fra tutti, è stato - per l’appunto - il passaggio da distributore ad autolavaggio, che ha permesso all’attività di entrare in una nuova dimensione, di assumere una diversa immagine e di entrare all’interno di una nuova fetta di mercato.

Il secondo grande cambiamento è arrivato nel 2013 quando Christian Grasso, figlio del titolare, è subentrato in attività. Christian, sin da subito, ha saputo portare una ventata di novità, innovazione e voglia di fare, che nel tempo gli ha permesso di appassionarsi al lavaggio a mano con una dedizione tale da renderlo, oggi, un servizio curato nei dettagli più particolari.

La specializzazione è stata testata nel 2018, diventando centro autorizzato MaFra Point, rivenditore ufficiale della linea Labocosmetica Center. L’evoluzione del lavaggio a mano ha raggiunto, oggi, una qualità tale che permette a Christian di prendersi cura della carrozzeria di una macchina come un’estetista si prende cura della pelle: i trattamenti professionali di Spunton lavorano infatti a “3 pH”, ovvero in relazione al tipo di sporco a cui sono soggetti.

Per rimuovere lo sporco e le contaminazioni sulla carrozzeria c’è bisogno di prodotti con pH specifici, ed ecco perché – con il marchio Labocosmetica – esegue un trattamento composto da una combinazione di prodotti con pH alcalino (per rimuovere i residui organici), neutro (per lo sporco statico) e acido (per i depositi inorganici), efficaci su ogni tipo di sporco e superficie.

L’obiettivo presente di Autolavaggio Spunton è quello di essere un punto di riferimento sul territorio biellese per il lavaggio a mano di alta qualità, diverso dal lavaggio tradizionale, composto da tecniche e prodotti dedicati alla cura dell’auto.

Un altro grande traguardo dell’attività è stato raggiunto nel 2021 con la creazione di Spunton Fast, nato dall’ascolto delle esigenze dei clienti di poter avere a disposizione un lavaggio sempre di alta qualità ma più rapido nella realizzazione e più economico, per mantenere l’auto sempre ordinata e pulita anche quando si ha poco tempo a disposizione.

Tutti i servizi di Autolavaggio Spunton sono visibili all’interno del nuovo sito: www.autolavaggiospunton.com

