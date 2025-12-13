Regione Piemonte, ulteriori risorse per la vitivinicoltura: 19 milioni per promozione e turismo

Ammonta a 42 milioni e 600mila euro la somma destinata alle aziende agricole piemontesi, recuperata al termine di una significativa azione di rimodulazione dalle risorse comunitarie del Programma di sviluppo rurale 2014-22 e resa disponibile sulla programmazione del Complemento di sviluppo rurale 2023-27.

A questa cifra si aggiungono 19 milioni di nuove risorse in arrivo per il 2026 a sostegno del mondo vitivinicolo, in particolare per la promozione internazionale e lo sviluppo dell’enoturismo.

A darne l’annuncio l’assessore all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni: «Grazie al lavoro svolto dagli uffici della Direzione si è riusciti a recuperare una somma imponente, che rimettiamo così in gioco a beneficio del mondo produttivo agricolo e che potrà alimentare in modo significativo la dotazione di nuovi bandi e rifinanziare altre misure. Sulle priorità e sulla futura allocazione ci consulteremo al Tavolo Verde con le associazioni datoriali di categoria e le cooperative».

A chiusura del Psr 2014-22 il Piemonte ha così impiegato e destinato ben il 99,9% delle risorse stanziate dall’Unione Europea. Un risultato che pone la Regione ai vertici nazionali per virtuosità e capacità di utilizzo dei fondi disponibili.

L’arrivo di 19 milioni per il 2026 a sostegno della vitivinicoltura piemontese dall’Organizzazione comune di mercato rappresenta invece una boccata d’ossigeno per un comparto strategico dell’eccellenza agroalimentare. «Con questa misura - illustra Bongioanni - lo scorso anno abbiamo sostenuto in modo massiccio la promozione del vino piemontese sui mercati dei Paesi extra UE, la riqualificazione o creazione di nuovi punti vendita e degustazione aziendali per incrementare l’enoturismo, la ristrutturazione dei vigneti. Da Osaka a Dubai, da Copenhagen a Chicago in questi mesi abbiamo moltiplicato l’impegno della Regione per far conoscere il vino piemontese in tutto il mondo. Grazie a queste nuove risorse saremo sempre più al fianco del nostro vino per andare alla conquista di nuovi mercati. Naturalmente anche in questo caso concerteremo assieme al Tavolo Vitivinicolo le modalità e le priorità per la più efficace destinazione».