Il rally di fine anno del mercato azionario: la stagionalità fra statistica, psicologia e realtà

Ogni dicembre, tra luminarie, panettoni e bilanci personali, torna puntuale una delle espressioni più ricorrenti nella cronaca finanziaria: “rally di fine anno”. Un fenomeno che affascina investitori e commentatori, spesso circondato da un’aura quasi mitica. Ma di cosa si tratta davvero? E soprattutto: ha senso prenderlo come bussola per decidere come investire?

Cos’è, davvero, il rally di fine anno

Con “rally di fine anno” si indica la tendenza dei mercati azionari a registrare performance positive nelle ultime settimane dell’anno, in genere tra Natale e i primi giorni di gennaio. Non è una regola scritta nella pietra, ma una ricorrenza statistica: in molti anni i listini hanno chiuso dicembre in rialzo, talvolta con accelerazioni significative.

Le origini di questo effetto sono molteplici: in parte è dovuto alla psicologia, con un clima più ottimista che porta gli investitori a prendere un po’ più rischio, in parte è dovuto a fattori tecnici: in questo periodo si concentrano alcuni meccanismi tipici dell’industria finanziaria — ribilanciamenti di portafoglio, sistemazioni dei bilanci di fine anno, minore liquidità per via delle ferie degli operatori.

C’è poi un aspetto fiscale, soprattutto nei mercati anglosassoni: nelle ultime settimane dell’anno molti investitori vendono posizioni in perdita per compensare i guadagni ottenuti (il cosiddetto tax-loss harvesting). Terminata questa fase, alcuni ricomprano i titoli, contribuendo a spingere nuovamente le quotazioni.

Il risultato è che, almeno storicamente, dicembre è stato spesso (non sempre) un mese favorevole.

Nel 2024, per esempio, è stato negativo.

Seguimi su:

- www.finanzaindipendente.it

- www.linkedin.com/in/andrea-fabbris-independent-finance

- https://www.facebook.com/andrea.fabbris.1/

Disclaimer

Le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità informative e didattiche: non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non intendono promuovere prodotti o forme di investimento. L’uso dei dati e delle informazioni come supporto per operazioni di investimento personale è sotto la responsabilità dell’utente.