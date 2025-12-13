 / ECONOMIA

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, il bilancio di cinque anni

Presentato al Castello di Novara il compendio dei primi cinque anni di attività della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Cinque anni di sfide tra incertezze geo-politiche, una pandemia, mutamenti sociali e un contesto internazionale sempre più impegnativo. Non è stato facile il primo lustro della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, ma i risultati - presentati oggi nella sala delle Vetrate del Castello di Novara – non sono mancati.

Le risposte e i progetti che l’Ente camerale, insediatosi il 21 dicembre 2020, è riuscito a mettere in campo sono infatti molteplici e sono stati raccolti in un volume distribuito ai partecipanti all’evento. A illustrarle sono stati il Presidente Fabio Ravanelli e i quattro vicepresidenti Angelo Santarella, Alessandro Ciccioni, Maurizio Besana e Sara Baudo, oltre alla presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile Elisabetta Belletti. La vice direttrice di InfoCamere, Antonella Panella, è invece intervenuta sulle innovazioni apportate dall’Intelligenza Artificiale nel sistema camerale e, a cascata, nei servizi per le imprese.

In apertura di evento hanno portato i loro saluti il presidente di Unioncamere nazionale, Andrea Prete, in collegamento da Roma; Gianpaolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte; Andrea Tronzano, assessore allo Sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte; Marco Caccia, presidente della provincia di Novara e il sindaco della città Alessandro Canelli.

Tra i dati più significativi dell’attività camerale presentati c’è la cifra di oltre 3 milioni di euro di contributi erogati tramite bandi e le più di 21mila adesioni alle proposte formative su quattro macro aree: digitale, internazionalizzazione, sostenibilità ambientale e certificazione delle competenze.

«Non è stato un inizio semplice – ha sottolineato nel suo intervento il Presidente Ravanelli - perché il processo di accorpamento degli enti camerali di Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola si è innestato in un contesto storico particolarmente arduo. Ma tutto questo non ci ha scoraggiati, anzi. La visione che, fin da subito, ha ispirato e guidato la nostra attività è stata rimanere vicini alle imprese con atti concreti. I risultati che abbiamo ottenuto non erano scontati. E si sono realizzati grazie anche alla collaborazione di tutti i soggetti economici, amministrativi e sociali che hanno condiviso con noi questo percorso e che ringrazio sentitamente».

Sul fronte dell’innovazione, la Camera di Commercio ha coinvolto oltre 4.200 partecipanti in incontri formativi mirati sulla digitalizzazione e l’adozione di nuove tecnologie. Sullo stesso tema è stato mobilitato un sostegno economico di oltre 1 milione e 350mila euro attraverso bandi specifici camerali e risorse confluite nelle misure regionali.

Di fronte alla sfida globale della sostenibilità, l’ente camerale ha messo a disposizione 700 mila euro in incentivi economici oltre ad attivare progettualità specifiche, condivise col sistema camerale regionale, per l’accompagnamento delle imprese nelle diverse opportunità di efficientamento energetico e degli iter di certificazione ambientale.

La vocazione all’export delle imprese di quadrante è stata sostenuta e potenziata attraverso l’apertura di bandi di contributo, per un totale di 550mila euro, e il coinvolgimento di 1.600 partecipanti in incontri formativi e b2b di alto profilo. Grazie all’Azienda Speciale Fedora, braccio operativo dell’ente, sono oltre 200 i partecipanti a fiere e a progetti, tra cui spicca SEI- Sostegno all’Export dell’Italia del sistema camerale.

Grande attenzione è stata rivolta alla promozione del territorio come destinazione turistica unica e integrata. La Camera di Commercio ha lanciato il progetto “Vivi Alto Piemonte”, un piano di comunicazione per far conoscere l’area del Piemonte nord-orientale attraverso azioni mirate, tra cui articoli su riviste specializzate e social media, contest fotografici con il coinvolgimento di influencer e il portale vivialtopiemonte.it. Sono stati inoltre prodotti video promozionali, guide turistiche e numerosi inserti e articoli su riviste specializzate.

Per gli operatori turistici sono stati organizzati incontri di formazione e percorsi di accompagnamento gratuito per l'ottenimento della certificazione ambientale ISO 20121 per eventi sportivi e culturali. Inoltre la Camera di Commercio ha partecipato, perlopiù in veste di capofila, a progetti di cooperazione internazionale, in particolare SustainEvents, tutt’ora in corso, Amalake, TransForm e Biciapelodacqua, intercettando risorse per le azioni di parte italiana che complessivamente hanno superato i 4,8 milioni di euro.

Per i più giovani, la Camera ha offerto e realizzato un portfolio di percorsi di formazione e orientamento che ha raggiunto oltre 10mila studenti e ha sostenuto le imprese che si sono aperte a percorsi di alternanza e formazione lavoro con 580mila euro di contributi.

Il volume comprende inoltre i numerosi dati relativi alle attività previste per legge, che hanno impegnato i dipendenti camerali su diversi fronti: dalla tenuta del Registro Imprese alla gestione dello Sportello Unico Attività Produttive, dalle ispezioni sui prodotti alla gestione delle controversie commerciali e alle composizioni negoziate della crisi.

«I risultati che abbiamo raggiunto – ha concluso il Segretario Generale dell’Ente, Gianpiero Masera sono anche il frutto dell’impegno e della professionalità che i nostri lavoratori hanno profuso in ogni occasione e per i quali vorrei ringraziarli. Da parte nostra abbiamo investito in maniera importante sulla loro formazione, e continueremo a farlo, per mantenere alta l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa».

L’evento è coinciso anche con la Giornata della Trasparenza, il tradizionale momento di restituzione annuale della amministrazioni pubbliche che illustrano il loro operato. Il volume riassuntivo dei dati distribuito oggi è disponibile in versione digitale sul sito web della Camera di Commercio www.pno.camcom.it

