Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, il bilancio di cinque anni

Cinque anni di sfide tra incertezze geo-politiche, una pandemia, mutamenti sociali e un contesto internazionale sempre più impegnativo. Non è stato facile il primo lustro della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, ma i risultati - presentati oggi nella sala delle Vetrate del Castello di Novara – non sono mancati.

Le risposte e i progetti che l’Ente camerale, insediatosi il 21 dicembre 2020, è riuscito a mettere in campo sono infatti molteplici e sono stati raccolti in un volume distribuito ai partecipanti all’evento. A illustrarle sono stati il Presidente Fabio Ravanelli e i quattro vicepresidenti Angelo Santarella, Alessandro Ciccioni, Maurizio Besana e Sara Baudo, oltre alla presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile Elisabetta Belletti. La vice direttrice di InfoCamere, Antonella Panella, è invece intervenuta sulle innovazioni apportate dall’Intelligenza Artificiale nel sistema camerale e, a cascata, nei servizi per le imprese.

In apertura di evento hanno portato i loro saluti il presidente di Unioncamere nazionale, Andrea Prete, in collegamento da Roma; Gianpaolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte; Andrea Tronzano, assessore allo Sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte; Marco Caccia, presidente della provincia di Novara e il sindaco della città Alessandro Canelli.

Tra i dati più significativi dell’attività camerale presentati c’è la cifra di oltre 3 milioni di euro di contributi erogati tramite bandi e le più di 21mila adesioni alle proposte formative su quattro macro aree: digitale, internazionalizzazione, sostenibilità ambientale e certificazione delle competenze.

«Non è stato un inizio semplice – ha sottolineato nel suo intervento il Presidente Ravanelli - perché il processo di accorpamento degli enti camerali di Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola si è innestato in un contesto storico particolarmente arduo. Ma tutto questo non ci ha scoraggiati, anzi. La visione che, fin da subito, ha ispirato e guidato la nostra attività è stata rimanere vicini alle imprese con atti concreti. I risultati che abbiamo ottenuto non erano scontati. E si sono realizzati grazie anche alla collaborazione di tutti i soggetti economici, amministrativi e sociali che hanno condiviso con noi questo percorso e che ringrazio sentitamente».

Sul fronte dell’innovazione, la Camera di Commercio ha coinvolto oltre 4.200 partecipanti in incontri formativi mirati sulla digitalizzazione e l’adozione di nuove tecnologie. Sullo stesso tema è stato mobilitato un sostegno economico di oltre 1 milione e 350mila euro attraverso bandi specifici camerali e risorse confluite nelle misure regionali.

Di fronte alla sfida globale della sostenibilità, l’ente camerale ha messo a disposizione 700 mila euro in incentivi economici oltre ad attivare progettualità specifiche, condivise col sistema camerale regionale, per l’accompagnamento delle imprese nelle diverse opportunità di efficientamento energetico e degli iter di certificazione ambientale.

La vocazione all’export delle imprese di quadrante è stata sostenuta e potenziata attraverso l’apertura di bandi di contributo, per un totale di 550mila euro, e il coinvolgimento di 1.600 partecipanti in incontri formativi e b2b di alto profilo. Grazie all’Azienda Speciale Fedora, braccio operativo dell’ente, sono oltre 200 i partecipanti a fiere e a progetti, tra cui spicca SEI- Sostegno all’Export dell’Italia del sistema camerale.

Grande attenzione è stata rivolta alla promozione del territorio come destinazione turistica unica e integrata. La Camera di Commercio ha lanciato il progetto “Vivi Alto Piemonte”, un piano di comunicazione per far conoscere l’area del Piemonte nord-orientale attraverso azioni mirate, tra cui articoli su riviste specializzate e social media, contest fotografici con il coinvolgimento di influencer e il portale vivialtopiemonte.it. Sono stati inoltre prodotti video promozionali, guide turistiche e numerosi inserti e articoli su riviste specializzate.

Per gli operatori turistici sono stati organizzati incontri di formazione e percorsi di accompagnamento gratuito per l'ottenimento della certificazione ambientale ISO 20121 per eventi sportivi e culturali. Inoltre la Camera di Commercio ha partecipato, perlopiù in veste di capofila, a progetti di cooperazione internazionale, in particolare SustainEvents, tutt’ora in corso, Amalake, TransForm e Biciapelodacqua, intercettando risorse per le azioni di parte italiana che complessivamente hanno superato i 4,8 milioni di euro.

Per i più giovani, la Camera ha offerto e realizzato un portfolio di percorsi di formazione e orientamento che ha raggiunto oltre 10mila studenti e ha sostenuto le imprese che si sono aperte a percorsi di alternanza e formazione lavoro con 580mila euro di contributi.

Il volume comprende inoltre i numerosi dati relativi alle attività previste per legge, che hanno impegnato i dipendenti camerali su diversi fronti: dalla tenuta del Registro Imprese alla gestione dello Sportello Unico Attività Produttive, dalle ispezioni sui prodotti alla gestione delle controversie commerciali e alle composizioni negoziate della crisi.

«I risultati che abbiamo raggiunto – ha concluso il Segretario Generale dell’Ente, Gianpiero Masera – sono anche il frutto dell’impegno e della professionalità che i nostri lavoratori hanno profuso in ogni occasione e per i quali vorrei ringraziarli. Da parte nostra abbiamo investito in maniera importante sulla loro formazione, e continueremo a farlo, per mantenere alta l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa».

L’evento è coinciso anche con la Giornata della Trasparenza, il tradizionale momento di restituzione annuale della amministrazioni pubbliche che illustrano il loro operato. Il volume riassuntivo dei dati distribuito oggi è disponibile in versione digitale sul sito web della Camera di Commercio www.pno.camcom.it.