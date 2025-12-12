Credito per le piccole imprese: al via il primo workshop su come leggere e presentare il bilancio

Si è aperto nei giorni scorsi il nuovo ciclo di workshop gratuiti promosso dal Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale Biellese, dedicato a un tema cruciale per la vita delle PMI: il credito e il rapporto con il sistema finanziario. Il primo incontro, incentrato su “Come leggere e presentare il bilancio”, ha offerto strumenti pratici per comprendere e comunicare i dati economici aziendali, con il contributo di esperti del settore e rappresentanti bancari.

Nel suo intervento di apertura, Matteo Coppa, in rappresentanza del Comitato Piccola Industria, ha sottolineato quanto il credito non sia un aspetto secondario della gestione aziendale, ma uno dei fattori che determinano crescita, stabilità e capacità competitiva, soprattutto di quelle piccole e medie che rappresentano la struttura portante dell’economia italiana: "Senza un adeguato sostegno finanziario, anche i progetti più solidi rischiano di fermarsi. E senza un dialogo efficace con chi eroga il credito, qualsiasi percorso di sviluppo diventa più difficile. Sono temi che, a maggior ragione, interessano le imprese di dimensioni più ridotte, che da un lato non possono contare su una struttura organizzativa ampia e articolata ma che dall’altro devono saper governare aspetti strategici e gestionali sempre più complessi. In questo contesto, l’accesso al credito è diventato ancora più decisivo, non solo per garantire liquidità, ma per sostenere innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione e transizione energetica".

Coppa ha evidenziato la necessità di sviluppare una vera cultura finanziaria d’impresa, per negoziare meglio e orientarsi tra strumenti sempre più diversificati: "Non vogliamo trasformare gli imprenditori in tecnici della finanza, ma metterli nella condizione di negoziare meglio, forti di una conoscenza più solida degli strumenti finanziari". Il workshop ha proposto un approccio pratico, con casi concreti e confronto diretto con gli operatori finanziari, per chiarire dubbi e raccogliere suggerimenti utili.

Tra i temi affrontati: le nuove regole del Fondo di Garanzia per le PMI, la lettura del bilancio in chiave di merito creditizio e il punto di vista delle banche. Carlo Morichini, Responsabile Area Commerciale di Confidi Systema!, ha spiegato: "E' fondamentale per le imprese conoscere le regole in funzione delle quali viene stabilito il loro merito creditizio. La priorità è l'equilibrio economico, finanziario, patrimoniale. Ecco perché è importante saper leggere e impostare al meglio il bilancio e il business plan".

Andrea Calderaro, Direzione Crediti, Responsabile Ufficio Fidi di Banca di Asti Spa, ha affermato: "Il rapporto fra imprenditore e banca è molto importante ma non è più sufficiente spiegare bene il proprio progetto: è necessario costruire un solido business plan e "stressarlo" per poter valutare tutti i possibili scenari. In questo approccio, in cui è consigliabile farsi supportare da esperti in consulenza finanziaria, i vantaggi sono sia nel dialogo con la banca che per lo stesso imprenditore, che può avere uno scenario più preciso per definire la propria strategia".

L’incontro si è concluso con una panoramica sui servizi specialistici e sulla formazione dedicata alle imprese da parte di Uib. Il ciclo proseguirà nel 2026 con altri due appuntamenti dedicati alle aziende associate all'Uib: “Il Business Plan, utile a pianificare e comunicare” a gennaio e “Le valutazioni ESG per il credito bancario” a febbraio. Occasioni preziose per rafforzare la solidità finanziaria delle imprese e la capacità del sistema produttivo di essere protagonista nello sviluppo del territorio.