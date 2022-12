Comunità di Vigliano Biellese in lutto per la morte di Mario Mancuso, scomparso prematuramente all'età di 55 anni. Noto col soprannome di Mariolino, è stato apprezzato gommista.

La veglia di preghiera verrà recitata in paese alle 18.30 di oggi nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio. Sempre qui avranno luogo i funerali alle 14.30 di domani, 6 dicembre. In attesa delle esequie, è possibile rendergli visita presso la sala del commiato Bonino di via Quintino Sella 64, a Valdengo.