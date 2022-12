I menù di Natale e Capodanno del ristorante La Lira

Per il Natale 2022 il Ristorante La Lira dal 24 al 26 dicembre fino ad esaurimento posti propone: come antipasto Petto di anatra affumicato al ginepro e profumi montani, gelé al mosto di nebbiolo nobile e aria alla santoreggia, salmone c.b.t in crosta di erbette di campo e alghe su zabaione di melanzane affumicate e uova di lombo. I Primi Piatti: Ravioli “marmorizzati” con farcia di civet di cervo, fonduta al parmigiano 36 mesi e riduzione di mirtilli fermentati; Riso Carnaroli gran riserva mantecato con clorofilla di puntarelle e acciughe del Mar Cantabrico nelle 2 consistenze. Di secondo Rollatina di cappone in crosta di frutta di credenza ripiena di salsiccia lucana e prugne, spuma di patata e cipollitti alla brace e come dolce Mont blanc 2.0.