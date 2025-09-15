Biella, Ambrosia raddoppia: da questa settimana, anche il pranzo è fusion! FOTO

Dopo raffinate serate all’insegna della cucina fusion, il Ristorante Ambrosia di Biella apre le sue porte anche a pranzo, con una proposta pensata per chi lavora ma non vuole rinunciare a un’esperienza gastronomica creativa e appagante.
A partire da questa settimana, Ambrosia lancia il suo business lunch: una pausa di gusto veloce ma ricercata, in perfetto stile fusion.
Ogni giorno vi aspettano:
- 2 piatti unici bilanciati e sorprendenti
- 2 primi che fondono sapori dal mondo e materie prime locali
- 2 secondi creativi tra terra, mare e influenze internazionali
- 2 dessert per concludere con un tocco dolce e inaspettato
💶 Prezzi smart e trasparenti:
Primi, secondi e piatti unici tra 12€ e 14€
Dessert a 6€
Il tutto in un ambiente elegante ma informale, ideale per chi cerca una pausa pranzo diversa dal solito: veloce, leggera e con un tocco di originalità.
Ambrosia si trova a Biella ed è aperto:
A pranzo con business lunch da questa settimana
A cena con menu alla carta, come sempre
📞 Prenotazione consigliata
Rendi speciale anche la tua pausa pranzo. Da oggi, con Ambrosia, il gusto del mondo è servito…Nicolò e Matteo vi aspettano anche a mezzogiorno.
Indirizzo: Biella, in via Tripoli 23/c.
Orari apertura:
- da martedì a venerdì 12-14 per il pranzo e 19.30-21.45 per la cena
- il sabato solo per la cena19,30-21,45
Contatti 351-9642027 ristoranteambrosiasnc@gmail.com