Biella, Ambrosia raddoppia: da questa settimana, anche il pranzo è fusion! FOTO

Dopo raffinate serate all’insegna della cucina fusion, il Ristorante Ambrosia di Biella apre le sue porte anche a pranzo, con una proposta pensata per chi lavora ma non vuole rinunciare a un’esperienza gastronomica creativa e appagante.

A partire da questa settimana, Ambrosia lancia il suo business lunch: una pausa di gusto veloce ma ricercata, in perfetto stile fusion.

Ogni giorno vi aspettano:

- 2 piatti unici bilanciati e sorprendenti

- 2 primi che fondono sapori dal mondo e materie prime locali

- 2 secondi creativi tra terra, mare e influenze internazionali

- 2 dessert per concludere con un tocco dolce e inaspettato

💶 Prezzi smart e trasparenti:

Primi, secondi e piatti unici tra 12€ e 14€

Dessert a 6€

Il tutto in un ambiente elegante ma informale, ideale per chi cerca una pausa pranzo diversa dal solito: veloce, leggera e con un tocco di originalità.

Ambrosia si trova a Biella ed è aperto:

A pranzo con business lunch da questa settimana

A cena con menu alla carta, come sempre

📞 Prenotazione consigliata

Rendi speciale anche la tua pausa pranzo. Da oggi, con Ambrosia, il gusto del mondo è servito…Nicolò e Matteo vi aspettano anche a mezzogiorno.

Indirizzo: Biella, in via Tripoli 23/c.

Orari apertura: 

- da martedì a venerdì 12-14 per il pranzo e 19.30-21.45 per la cena

- il sabato solo per la cena19,30-21,45

Contatti 351-9642027 ristoranteambrosiasnc@gmail.com

