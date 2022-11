"Tessile e salute", il ringraziamento degli organizzatori dopo il Convegno annuale

La firma del protocollo ed il Convegno appena concluso rivolto ai Consumatori, segnano un passaggio cruciale nel processo di crescita dell’Associazione, nata per fornire un servizio alle Istituzioni, alle imprese e che oggi investe tempo e risorse per ampliare notevolmente il proprio raggio d’azione accreditandosi come riferimento autorevole nei confronti dei Consumatori. Voglio ringraziare il Presidente Franco Ferraris e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, grazie al cui contributo è stata possibile l’organizzazione di questo spazio di riflessione condivisa. Anche in questa occasione, la Fondazione si è confermata attore imprescindibile per le dinamiche di sviluppo del territorio. Vorrei inoltre ringraziare i partner che a vario titolo hanno partecipato o contribuito alla riuscita di questo convegno, tra cui l’Unione Industriale Biellese, Confindustria Moda, CNA".

Sergio Veroli, Presidente di Consumers Forum al quale aderiscono: "Adiconsum, Adoc, Assoconsum, Associazione Utenti Dei Servizi Radio Televisivi, Assoutenti, Casa Del Consumatore, Cittadinanza Attiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa Del Cittadino, U.Di. Con. I tre giorni passati a Biella sono stati molto interessanti. Il clima cordiale nel quale si sono svolti gli incontri, i dibattiti e le visite, ha contribuito al successo di questa iniziativa che, per la prima volta, ha consentito un dialogo fra imprese tessili e associazioni dei consumatori sul tema della sostenibilità. Vorrei ringraziare chi ha contribuito materialmente all’evento rendendo possibile l’ottima ospitalità e gli spostamenti dei rappresentanti delle associazioni. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti nei dibattiti in rappresentanza delle imprese, delle istituzioni, dell’università, della scuola e delle associazioni dei consumatori. Un ringraziamento particolare a Lanificio Fratelli Piacenza Spa, Marchi & Fildi Spa, Sinterama Spa, che hanno aperto i loro cancelli consentendo alle associazioni di capire come è organizzata la produzione nei vari settori dell’industria tessile, di fare domande e soprattutto di avere un dialogo con persone competenti e disponibili. Biella con i suoi gioielli, Città Studi e Cittadellarte, con le montagne che la incorniciano e con la Madonna Nera che dall’alto di Oropa la protegge, è stata una scoperta. A questo proposito ringrazio la Regione Piemonte, la Provincia, ed il Comune di Biella per il sostegno e la Fondazione Pistoletto per le stimolanti provocazioni".

Il commento del direttore, Marco Piu: "Ritengo positiva questa esperienza che ha permesso in primo luogo alla nostra Associazione di consolidare un’alleanza costruita faticosamente nel tempo con le Associazioni dei Consumatori e che da qui in avanti si prospetta di dare i frutti attesi. Il riconoscimento della nostra certificazione, del marchio Ethic.et della nostra Associazione come Ente formatore è un punto di partenza. Attendiamo il prossimo appuntamento con le Associazioni dei Consumatori, la cui natura sarà di carattere più operativo, per calare a terra gli obiettivi condivisi nel protocollo d’intesa, sostenuto da tutti i soci di Tessile e Salute"