In consiglio comunale a Biella si torna a parlare di pista ciclabile/ciclopedonale lungo via Cernaia

La pista ciclabile a Biella lungo via Cernaia è tornata ad essere oggetto di discussione in consiglio comunale oggi lunedì 28 novembre.

A riportarla tra i banchi è stato il Pd attraverso un'interrogazione nella quale chiedeva a che punto era l'iter di assegnazione dei lavori. "Nel marzo 2019 i lavori erano assegnati ad un’impresa edile locale ma la procedura era stata sospesa quasi immediatamente - spiega il capogruppo del Pd Valeria Varnero - . Non è mai stato comunicato né spiegato l’iter e lo stato della pratica, le integrazioni richieste dagli uffici ministeriali e l’esito del loro riesame, la tempistica e le modalità di realizzazione dei lavori. Solo che nemmeno oggi non ci hanno detto nulla di concreto e siamo dunque insoddisfatti della risposta".

"Per via Cernaia - ha risposto l'assessore Zappalà - dopo alcuni sopralluoghi con i tecnici e le conseguenti valutazioni sviluppate nell'aprile 2022, confermiamo l'assetto del progetto approvato sull'asse via Milano e sulla via Cernaia di voler garantire l'ampiezza media della strada di almeno 7 metri, allestendo una zona protetta promiscua cicolpedonale sempre su tutta la lunghezza della strada con ingombro di 2,50 mt. Ad oggi i tecnici stanno effettuando le verifiche deu prezzi in applicazione delle norme recentissime sulla revisione dei prezzi nell'ambito dell'importo complessivo dell'intervento".