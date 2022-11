Aperte le iscrizioni al Doposcuola di Spazio Ragazzi Divertistudio per le vacanze di Natale

Sono aperte le iscrizioni al "DivertiXmas 2022", il Doposcuola di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO per le Vacanze di Natale. Il servizio, rivolto a bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, sarà attivo durante le vacanze natalizie dalle 8.00 alle 18.00 presso la nostra sede in Piazza G. Falcone 3 a Biella.

Questo il calendario delle aperture:

Ponte Immacolata Concezione:

· venerdì 09 Dicembre 2022 – visita al Borgo di Babbo Natale a Candelo

Vacanze di Natale:

· Dicembre: Martedì 27, Mercoledì 28, Giovedì 29, Venerdì 30

· Gennaio: Lunedì 2, Martedì 3, Mercoledì 4 e Giovedì 5

Il programma è ricco di appuntamenti da non perdere: laboratori creativi, di cucina, di riciclo, di carta ricreativa, laboratori sportivi, musica, balli, magia e divertimento; non mancheranno uscite all'aperto alla scoperta del nostro territorio, la visita ai presepi giganti biellesi e il pattinaggio sul ghiaccio. E ancora giochi e sorprese per far vivere ai vostri bimbi giorni indimenticabili all'insegna del divertimento e del clima di festa. L'iscrizione può essere fatta anche per un singolo giorno, o per giorni non consecutivi, secondo le vostre esigenze.

Le iscrizioni devono essere presentate: entro mercoledì 7 dicembre (per il ponte della Immacolata Concezione) ed entro mercoledì 22 dicembre (per le vacanze di Natale).

Per l'iscrizione potete compilare il modulo online cliccando qui.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente il 348 0188561, tramite WhatsApp al 338 8675806 oppure scrivere a divertistudio@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/divertistudio