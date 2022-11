Barazzotto e Susta sui lavori sul ponte della tangenziale: "Ramella Pralungo convochi un tavolo tecnico"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La risposta del Presidente della Provincia alla nostra proposta di ripristino del "guado", realizzato dopo il crollo del ponte sulla tangenziale dell'autunno 1993 - e poi fatto abbattere dall'ANAS - non ci accontenta perché ci appare troppo "burocratica". Strutture simili esistono anche in altri luoghi e noi pensiamo e una simile a quella abbattuta, con i dovuti accorgimenti, debba essere utilizzata solo in situazioni di emergenza e possa rappresentare una valida alternativa, come lo è stata tra il 1993 e il 1995, all'eventuale inagibilità del ponte. Il tutto, per di più, senza una spesa folle. Invitiamo, quindi, il Presidente della Provincia ad approfondire il tutto e a convocare un tavolo tecnico con i soggetti istituzionali coinvolti per verificare in concreto la possibilità di realizzare un'opera, magari modificandola e adeguandola alle nuove normative, che in passato ha già risolto molti dei problemi ripresentatisi nei giorni scorsi."